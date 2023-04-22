Введите ваш ник на сайте

Славия - Богемианс 1905

22.04.2023, Суббота, 00:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 28 тур Славия - Богемианс 1905
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
14 тур
30 октября, воскресенье 17:00 Богемианс 1905 1:4 Славия
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
22 тур
20 февраля, воскресенье 20:00 Славия 1:0 Богемианс 1905
8 тур
19 сентября, воскресенье 20:00 Богемианс 1905 1:5 Славия
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
29 тур
25 апреля, воскресенье 19:30 Богемианс 1905 0:0 Славия
13 тур
20 декабря, воскресенье 20:30 Славия 2:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
21 тур
16 февраля, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 1:0 Славия
7 тур
24 августа, суббота 20:30 Славия 4:0 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
23 тур
3 марта, воскресенье 17:00 Богемианс 1905 0:3 Славия
9 тур
23 сентября, воскресенье 19:00 Славия 1:0 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
18 тур
25 февраля, воскресенье 20:00 Славия 1:0 Богемианс 1905
4 тур
19 августа, суббота 19:00 Богемианс 1905 0:0 Славия
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
27 тур
6 мая, суббота 20:00 Богемианс 1905 1:3 Славия
13 тур
5 ноября, суббота 22:05 Славия 1:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
27 тур
1 мая, воскресенье 20:00 Богемианс 1905 0:0 Славия
13 тур
8 ноября, воскресенье 17:00 Славия 2:2 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
22 тур
4 апреля, суббота 21:15 Славия 1:1 Богемианс 1905
8 тур
20 сентября, суббота 22:15 Богемианс 1905 2:0 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
26 тур
27 апреля, воскресенье 22:15 Богемианс 1905 0:1 Славия
12 тур
25 октября, пятница 21:00 Славия 1:0 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
30 тур
12 мая, суббота 19:30 Славия 3:1 Богемианс 1905
1 тур
29 июля, пятница 22:15 Богемианс 1905 2:0 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
30 тур
28 мая, суббота 19:00 Славия 3:0 Богемианс 1905
1 тур
16 июля, пятница 19:30 Богемианс 1905 1:1 Славия
Чемпионат Чехии (2009/2010)
23 тур
5 апреля, понедельник 17:30 Славия 3:0 Богемианс 1905
9 тур
26 сентября, суббота 21:45 Богемианс 1905 1:1 Славия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
...
  • Читайте нас: 