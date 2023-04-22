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Сигма - Теплице

22.04.2023, Суббота, 00:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 28 тур Сигма - Теплице
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
14 тур
30 октября, воскресенье 17:00 Теплице 2:1 Сигма
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
23 тур
27 февраля, воскресенье 17:00 Сигма 0:0 Теплице
9 тур
26 сентября, воскресенье 17:00 Теплице 0:0 Сигма
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
27 тур
17 апреля, суббота 17:00 Сигма 1:1 Теплице
11 тур
12 декабря, суббота 18:00 Теплице 1:1 Сигма
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
3 тур
23 июня, вторник 18:30 Сигма 0:0 Теплице
21 тур
15 февраля, суббота 16:30 Теплице 1:3 Сигма
7 тур
23 августа, пятница 19:00 Сигма 2:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
29 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 Сигма 2:0 Теплице
15 тур
11 ноября, воскресенье 17:00 Теплице 0:0 Сигма
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
26 тур
29 апреля, воскресенье 18:00 Теплице 1:2 Сигма
12 тур
28 октября, суббота 18:00 Сигма 1:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
30 тур
14 мая, суббота 16:30 Сигма 6:0 Теплице
1 тур
25 июля, суббота 21:15 Теплице 2:2 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
18 тур
2 марта, воскресенье 18:00 Теплице 4:0 Сигма
4 тур
10 августа, суббота 21:00 Сигма 2:2 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
26 тур
6 мая, понедельник 21:00 Сигма 0:2 Теплице
12 тур
28 октября, воскресенье 18:00 Теплице 1:1 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
22 тур
25 марта, воскресенье 19:00 Теплице 3:1 Сигма
8 тур
24 сентября, суббота 18:35 Сигма 1:0 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
24 тур
17 апреля, воскресенье 19:00 Сигма 3:0 Теплице
10 тур
27 сентября, понедельник 20:00 Теплице 1:0 Сигма
Чемпионат Чехии (2009/2010)
29 тур
8 мая, суббота 19:30 Теплице 1:1 Сигма
15 тур
23 ноября, понедельник 19:30 Сигма 6:2 Теплице
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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