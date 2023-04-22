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Виктория - Фастав

22.04.2023, Суббота, 00:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 28 тур Виктория - Фастав
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
14 тур
29 октября, суббота 19:00 Фастав 0:3 Виктория
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
24 тур
5 марта, суббота 17:00 Фастав 1:2 Виктория
10 тур
2 октября, суббота 20:00 Виктория 2:1 Фастав
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
24 тур
14 апреля, среда 17:00 Виктория 2:0 Фастав
8 тур
22 ноября, воскресенье 18:00 Фастав 1:0 Виктория
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
29 тур
10 июня, среда 19:00 Виктория 3:0 Фастав
15 тур
4 ноября, понедельник 20:00 Фастав 1:1 Виктория
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
18 тур
7 декабря, пятница 20:00 Фастав 0:2 Виктория
4 тур
11 августа, суббота 20:00 Виктория 1:0 Фастав
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
21 тур
18 марта, воскресенье 19:00 Фастав 0:1 Виктория
7 тур
18 сентября, понедельник 19:00 Виктория 2:1 Фастав
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
18 тур
25 февраля, суббота 19:00 Фастав 0:0 Виктория
4 тур
20 августа, суббота 19:30 Виктория 0:2 Фастав
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
24 тур
9 апреля, суббота 21:15 Фастав 1:2 Виктория
10 тур
17 октября, суббота 21:15 Виктория 4:2 Фастав
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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