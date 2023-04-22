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Слован - Зброевка

22.04.2023, Суббота, 00:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 28 тур Слован - Зброевка
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
14 тур
30 октября, воскресенье 17:00 Зброевка 3:0 Слован
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
32 тур
14 мая, пятница 21:00 Слован 1:1 Зброевка
16 тур
22 января, пятница 20:00 Зброевка 0:3 Слован
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
21 тур
16 марта, пятница 22:15 Слован 2:0 Зброевка
7 тур
16 сентября, суббота 18:00 Зброевка 1:2 Слован
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
18 тур
25 февраля, суббота 18:00 Зброевка 1:0 Слован
4 тур
21 августа, воскресенье 18:00 Слован 0:0 Зброевка
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
27 тур
30 апреля, суббота 16:00 Слован 4:2 Зброевка
13 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Зброевка 3:1 Слован
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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