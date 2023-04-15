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Яблонец - Слован

15.04.2023, Суббота, 17:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 27 тур Яблонец - Слован
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Матч начнется в 17:00 мск
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Матч начнется в 17:00 мск
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
13 тур
22 октября, суббота 17:00 Слован 2:0 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
23 тур
26 февраля, суббота 17:00 Слован 1:1 Яблонец
9 тур
26 сентября, воскресенье 17:00 Яблонец 0:1 Слован
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
24 тур
20 марта, суббота 20:30 Яблонец 2:1 Слован
8 тур
20 ноября, пятница 20:45 Слован 1:3 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
2 тур
24 июня, среда 18:30 Яблонец 1:1 Слован
27 тур
2 июня, вторник 19:00 Яблонец 0:1 Слован
13 тур
19 октября, суббота 15:30 Слован 2:2 Яблонец
Чехия. Плей-офф (2018/2019)
5 тур
26 мая, воскресенье 16:00 Яблонец 1:0 Слован
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
27 тур
7 апреля, воскресенье 16:30 Слован 0:0 Яблонец
13 тур
28 октября, воскресенье 19:00 Яблонец 0:0 Слован
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
26 тур
29 апреля, воскресенье 19:30 Яблонец 2:0 Слован
12 тур
28 октября, суббота 18:00 Слован 4:1 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
28 тур
13 мая, суббота 17:30 Слован 1:1 Яблонец
14 тур
19 ноября, суббота 20:15 Яблонец 3:0 Слован
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
18 тур
20 февраля, суббота 19:30 Слован 3:2 Яблонец
4 тур
16 августа, воскресенье 20:15 Яблонец 1:1 Слован
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
27 тур
10 мая, воскресенье 14:15 Яблонец 2:0 Слован
13 тур
2 ноября, воскресенье 17:45 Слован 0:1 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
21 тур
21 марта, пятница 23:15 Слован 3:0 Яблонец
7 тур
2 сентября, понедельник 20:00 Яблонец 0:2 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
17 тур
23 февраля, суббота 22:10 Слован 1:0 Яблонец
3 тур
11 августа, суббота 20:00 Яблонец 1:0 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
29 тур
9 мая, среда 20:00 Яблонец 0:2 Слован
15 тур
26 ноября, суббота 20:45 Слован 2:2 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
18 тур
27 февраля, воскресенье 19:00 Яблонец 3:0 Слован
4 тур
8 августа, воскресенье 19:00 Слован 1:1 Яблонец
Чемпионат Чехии (2009/2010)
22 тур
28 марта, воскресенье 17:00 Слован 4:2 Яблонец
8 тур
19 сентября, суббота 20:15 Яблонец 2:1 Слован
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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