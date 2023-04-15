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Теплице - Словацко

15.04.2023, Суббота, 17:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 27 тур Теплице - Словацко
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Матч начнется в 17:00 мск
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Матч начнется в 17:00 мск
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
13 тур
23 октября, воскресенье 17:00 Словацко 2:1 Теплице
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
24 тур
6 марта, воскресенье 17:00 Теплице 0:1 Словацко
10 тур
2 октября, суббота 17:00 Словацко 3:2 Теплице
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
19 тур
12 февраля, пятница 20:00 Словацко 2:0 Теплице
3 тур
12 сентября, суббота 18:00 Теплице 0:2 Словацко
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
24 тур
8 марта, воскресенье 17:00 Теплице 0:0 Словацко
10 тур
21 сентября, суббота 17:30 Словацко 1:1 Теплице
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
26 тур
30 марта, суббота 17:00 Теплице 2:0 Словацко
12 тур
20 октября, суббота 18:00 Словацко 0:2 Теплице
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
27 тур
5 мая, суббота 18:00 Словацко 0:0 Теплице
13 тур
4 ноября, суббота 17:00 Теплице 3:0 Словацко
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
26 тур
30 апреля, воскресенье 18:00 Теплице 2:2 Словацко
12 тур
29 октября, суббота 18:00 Словацко 1:1 Теплице
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
16 тур
4 декабря, пятница 22:15 Словацко 4:2 Теплице
2 тур
1 августа, суббота 18:00 Теплице 2:0 Словацко
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
23 тур
17 марта, вторник 20:00 Словацко 2:2 Теплице
9 тур
26 сентября, пятница 22:15 Теплице 4:0 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
30 тур
31 мая, суббота 20:00 Словацко 0:2 Теплице
1 тур
21 июля, воскресенье 19:00 Теплице 3:2 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
19 тур
10 марта, воскресенье 18:00 Теплице 0:4 Словацко
5 тур
25 августа, суббота 21:00 Словацко 2:1 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
27 тур
28 апреля, суббота 21:00 Словацко 0:0 Теплице
13 тур
6 ноября, воскресенье 20:00 Теплице 2:1 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
30 тур
28 мая, суббота 19:00 Теплице 1:1 Словацко
1 тур
17 июля, суббота 20:00 Словацко 3:0 Теплице
Чемпионат Чехии (2009/2010)
21 тур
25 марта, четверг 20:00 Теплице 2:1 Словацко
7 тур
13 сентября, воскресенье 21:00 Словацко 0:2 Теплице
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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