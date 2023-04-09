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Сигма - Богемианс 1905

09.04.2023, Воскресенье, 17:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 26 тур Сигма - Богемианс 1905
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Матч начнется в 17:00 мск
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Матч начнется в 17:00 мск
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
12 тур
15 октября, суббота 17:00 Богемианс 1905 1:1 Сигма
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
24 тур
5 марта, суббота 17:00 Сигма 0:0 Богемианс 1905
10 тур
2 октября, суббота 17:00 Богемианс 1905 2:0 Сигма
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
19 тур
14 февраля, воскресенье 16:00 Богемианс 1905 0:0 Сигма
3 тур
11 сентября, пятница 19:00 Сигма 3:0 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
20 тур
14 декабря, суббота 16:30 Сигма 1:1 Богемианс 1905
6 тур
17 августа, суббота 20:30 Богемианс 1905 3:2 Сигма
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
21 тур
16 февраля, суббота 17:00 Богемианс 1905 0:1 Сигма
7 тур
2 сентября, воскресенье 19:00 Сигма 2:3 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
27 тур
5 мая, суббота 17:15 Сигма 1:1 Богемианс 1905
13 тур
4 ноября, суббота 20:00 Богемианс 1905 1:1 Сигма
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
17 тур
13 февраля, суббота 18:00 Сигма 2:2 Богемианс 1905
3 тур
8 августа, суббота 18:00 Богемианс 1905 1:1 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
23 тур
6 апреля, воскресенье 19:00 Сигма 2:1 Богемианс 1905
9 тур
22 сентября, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 0:2 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
26 тур
23 апреля, понедельник 20:00 Сигма 4:0 Богемианс 1905
12 тур
28 октября, пятница 20:00 Богемианс 1905 1:1 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
27 тур
8 мая, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 2:1 Сигма
13 тур
24 октября, воскресенье 19:00 Сигма 3:1 Богемианс 1905
Чемпионат Чехии (2009/2010)
18 тур
6 марта, суббота 18:00 Богемианс 1905 2:0 Сигма
4 тур
16 августа, воскресенье 19:00 Сигма 1:1 Богемианс 1905
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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