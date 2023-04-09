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Млада Болеслав - Славия

09.04.2023, Воскресенье, 17:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 26 тур Млада Болеслав - Славия
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Матч начнется в 17:00 мск
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Матч начнется в 17:00 мск
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
12 тур
16 октября, воскресенье 20:00 Славия 2:1 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
18 тур
12 декабря, воскресенье 17:00 Славия 2:0 Млада Болеслав
4 тур
14 августа, суббота 17:00 Млада Болеслав 0:2 Славия
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
23 тур
14 марта, воскресенье 20:30 Млада Болеслав 0:3 Славия
7 тур
8 ноября, воскресенье 18:00 Славия 1:0 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
25 тур
26 мая, вторник 21:00 Млада Болеслав 0:1 Славия
11 тур
28 сентября, суббота 20:00 Славия 1:0 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
18 тур
8 декабря, суббота 19:00 Славия 3:2 Млада Болеслав
4 тур
10 августа, пятница 19:30 Млада Болеслав 0:1 Славия
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
19 тур
3 марта, суббота 20:00 Млада Болеслав 0:3 Славия
5 тур
27 августа, воскресенье 17:30 Славия 4:0 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
29 тур
20 мая, суббота 18:00 Млада Болеслав 1:2 Славия
15 тур
26 ноября, суббота 17:00 Славия 2:1 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
20 тур
5 марта, суббота 20:00 Млада Болеслав 2:1 Славия
6 тур
12 сентября, суббота 21:15 Славия 1:1 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
20 тур
13 марта, пятница 22:15 Славия 3:4 Млада Болеслав
6 тур
30 августа, суббота 22:15 Млада Болеслав 2:1 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
22 тур
31 марта, понедельник 20:00 Млада Болеслав 3:1 Славия
8 тур
14 сентября, суббота 22:15 Славия 0:4 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
18 тур
3 марта, воскресенье 21:05 Славия 1:1 Млада Болеслав
4 тур
18 августа, суббота 20:20 Млада Болеслав 1:0 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
19 тур
4 марта, воскресенье 20:00 Млада Болеслав 3:2 Славия
5 тур
26 августа, пятница 22:15 Славия 1:1 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
17 тур
20 ноября, суббота 20:20 Млада Болеслав 3:1 Славия
3 тур
31 июля, суббота 18:00 Славия 1:0 Млада Болеслав
Чемпионат Чехии (2009/2010)
30 тур
15 мая, суббота 19:30 Млада Болеслав 0:1 Славия
1 тур
25 июля, суббота 20:15 Славия 1:1 Млада Болеслав
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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