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Динамо - Теплице

09.04.2023, Воскресенье, 17:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 26 тур Динамо - Теплице
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Матч начнется в 17:00 мск
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Матч начнется в 17:00 мск
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
12 тур
15 октября, суббота 17:00 Теплице 0:2 Динамо
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
30 тур
20 апреля, среда 19:00 Теплице 2:1 Динамо
1 тур
25 июля, воскресенье 17:00 Динамо 1:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
32 тур
16 мая, воскресенье 16:00 Теплице 2:0 Динамо
16 тур
24 января, воскресенье 16:00 Динамо 2:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
29 тур
10 июня, среда 19:00 Динамо 3:1 Теплице
15 тур
3 ноября, воскресенье 16:30 Теплице 1:3 Динамо
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
16 тур
28 ноября, пятница 20:00 Динамо 2:0 Теплице
2 тур
2 сентября, вторник 20:00 Теплице 4:0 Динамо
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
23 тур
13 апреля, суббота 18:00 Теплице 4:0 Динамо
9 тур
29 сентября, суббота 19:00 Динамо 3:2 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
24 тур
6 апреля, пятница 20:00 Теплице 0:1 Динамо
10 тур
16 октября, воскресенье 17:00 Динамо 1:1 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
18 тур
27 февраля, воскресенье 17:00 Динамо 2:2 Теплице
4 тур
9 августа, понедельник 20:00 Теплице 1:1 Динамо
Чемпионат Чехии (2009/2010)
17 тур
28 февраля, воскресенье 17:00 Динамо 0:0 Теплице
3 тур
9 августа, воскресенье 19:00 Теплице 3:0 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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