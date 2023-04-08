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Виктория - Яблонец

08.04.2023, Суббота, 20:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 26 тур Виктория - Яблонец
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Матч начнется в 20:00 мск
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Матч начнется в 20:00 мск
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
12 тур
16 октября, воскресенье 17:00 Яблонец 0:3 Виктория
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
26 тур
19 марта, суббота 20:00 Яблонец 0:0 Виктория
12 тур
24 октября, воскресенье 17:00 Виктория 5:0 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
27 тур
17 апреля, суббота 19:30 Виктория 1:1 Яблонец
11 тур
12 декабря, суббота 20:30 Яблонец 3:2 Виктория
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
1 тур
21 июня, воскресенье 20:00 Виктория 2:0 Яблонец
23 тур
29 февраля, суббота 16:30 Яблонец 1:2 Виктория
Чехия. Плей-офф (2018/2019)
1 тур
5 мая, воскресенье 19:00 Виктория 2:1 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
23 тур
2 марта, суббота 17:00 Виктория 1:0 Яблонец
9 тур
24 сентября, понедельник 19:00 Яблонец 3:0 Виктория
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
16 тур
2 декабря, суббота 21:00 Виктория 2:0 Яблонец
2 тур
6 августа, воскресенье 17:00 Яблонец 0:1 Виктория
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
27 тур
6 мая, суббота 15:00 Яблонец 2:2 Виктория
13 тур
6 ноября, воскресенье 21:15 Виктория 3:1 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
29 тур
11 мая, среда 19:15 Виктория 1:2 Яблонец
15 тур
30 ноября, понедельник 19:15 Яблонец 0:1 Виктория
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
16 тур
30 ноября, воскресенье 19:15 Яблонец 1:2 Виктория
2 тур
3 августа, воскресенье 22:15 Виктория 3:1 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
27 тур
4 мая, воскресенье 21:00 Яблонец 2:2 Виктория
13 тур
1 ноября, пятница 23:15 Виктория 6:1 Яблонец
Суперкубок Чехии 2013

12 июля, пятница 19:45 Виктория 2:3 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
25 тур
27 апреля, суббота 18:50 Яблонец 1:3 Виктория
11 тур
20 октября, суббота 20:20 Виктория 1:1 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
21 тур
17 марта, суббота 18:50 Яблонец 0:2 Виктория
7 тур
17 сентября, суббота 22:15 Виктория 4:2 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
23 тур
8 апреля, пятница 22:15 Виктория 1:1 Яблонец
9 тур
17 сентября, пятница 20:15 Яблонец 1:2 Виктория
Чемпионат Чехии (2009/2010)
25 тур
17 апреля, суббота 17:45 Виктория 1:1 Яблонец
11 тур
19 октября, понедельник 19:30 Яблонец 0:1 Виктория
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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