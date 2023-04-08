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Словацко - Баник

08.04.2023, Суббота, 17:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 26 тур Словацко - Баник
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Матч начнется в 17:00 мск
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Матч начнется в 17:00 мск
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
12 тур
16 октября, воскресенье 16:00 Баник 3:1 Словацко
Чехия. Синот Лига (2021/2022), группа A
2 тур
30 апреля, суббота 17:00 Словацко 3:1 Баник
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
25 тур
12 марта, суббота 17:00 Словацко 0:0 Баник
11 тур
16 октября, суббота 17:00 Баник 1:2 Словацко
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
24 тур
21 марта, воскресенье 16:00 Словацко 2:1 Баник
8 тур
20 января, среда 18:00 Баник 1:2 Словацко
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
21 тур
15 февраля, суббота 16:30 Словацко 0:1 Баник
7 тур
23 августа, пятница 19:00 Баник 3:0 Словацко
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
16 тур
24 ноября, суббота 19:00 Баник 0:3 Словацко
2 тур
28 июля, суббота 18:00 Словацко 2:1 Баник
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
17 тур
17 февраля, суббота 17:00 Баник 1:2 Словацко
3 тур
12 августа, суббота 17:00 Словацко 5:2 Баник
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
24 тур
9 апреля, суббота 18:00 Баник 2:1 Словацко
10 тур
17 октября, суббота 18:00 Словацко 2:1 Баник
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
24 тур
18 апреля, суббота 18:00 Баник 0:2 Словацко
10 тур
4 октября, суббота 22:15 Словацко 1:2 Баник
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
24 тур
12 апреля, суббота 19:00 Баник 0:1 Словацко
10 тур
28 сентября, суббота 19:00 Словацко 2:2 Баник
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
29 тур
26 мая, воскресенье 20:00 Словацко 2:0 Баник
15 тур
17 ноября, суббота 19:00 Баник 2:1 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
22 тур
24 марта, суббота 21:30 Словацко 1:0 Баник
8 тур
24 сентября, суббота 19:00 Баник 0:1 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
25 тур
23 апреля, суббота 18:50 Словацко 0:0 Баник
11 тур
2 октября, суббота 20:00 Баник 2:1 Словацко
Чемпионат Чехии (2009/2010)
24 тур
10 апреля, суббота 20:00 Баник 3:2 Словацко
10 тур
3 октября, суббота 18:00 Словацко 0:2 Баник
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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