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Славия - Сигма

01.04.2023, Суббота, 20:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 25 тур Славия - Сигма
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Матч начнется в 20:00 мск
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Матч начнется в 20:00 мск
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
11 тур
9 октября, воскресенье 20:00 Сигма 2:0 Славия
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
17 тур
4 декабря, суббота 20:00 Сигма 0:1 Славия
3 тур
27 октября, среда 20:00 Славия 1:0 Сигма
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
31 тур
9 мая, воскресенье 18:00 Сигма 0:1 Славия
15 тур
16 января, суббота 20:30 Славия 3:1 Сигма
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
17 тур
23 ноября, суббота 19:00 Сигма 0:0 Славия
3 тур
28 июля, воскресенье 20:00 Славия 1:0 Сигма
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
30 тур
27 апреля, суббота 18:00 Славия 2:1 Сигма
1 тур
22 июля, воскресенье 19:00 Сигма 0:3 Славия
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
20 тур
11 марта, воскресенье 17:00 Славия 3:1 Сигма
6 тур
9 сентября, суббота 19:00 Сигма 1:1 Славия
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
25 тур
16 апреля, суббота 18:00 Сигма 1:1 Славия
11 тур
23 октября, пятница 21:15 Славия 0:2 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
17 тур
22 февраля, суббота 23:15 Сигма 5:1 Славия
3 тур
5 августа, понедельник 20:00 Славия 2:3 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
17 тур
24 февраля, воскресенье 20:00 Сигма 2:1 Славия
3 тур
10 августа, пятница 22:15 Славия 1:1 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
23 тур
1 апреля, воскресенье 19:00 Сигма 1:0 Славия
9 тур
2 октября, воскресенье 17:00 Славия 1:0 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
21 тур
20 марта, воскресенье 19:00 Сигма 0:0 Славия
7 тур
27 августа, пятница 19:30 Славия 1:1 Сигма
Чемпионат Чехии (2009/2010)
26 тур
25 апреля, воскресенье 19:00 Сигма 3:1 Славия
12 тур
26 октября, понедельник 19:30 Славия 1:2 Сигма
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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