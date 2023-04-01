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Млада Болеслав - Виктория

01.04.2023, Суббота, 17:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 25 тур Млада Болеслав - Виктория
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Матч начнется в 17:00 мск
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Матч начнется в 17:00 мск
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
11 тур
8 октября, суббота 20:00 Виктория 2:0 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
30 тур
20 апреля, среда 19:00 Млада Болеслав 0:2 Виктория
1 тур
25 июля, воскресенье 17:00 Виктория 2:1 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
19 тур
14 февраля, воскресенье 16:00 Млада Болеслав 2:2 Виктория
3 тур
13 сентября, воскресенье 20:00 Виктория 2:1 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
26 тур
30 мая, суббота 19:00 Виктория 7:1 Млада Болеслав
12 тур
6 октября, воскресенье 16:30 Млада Болеслав 2:1 Виктория
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
20 тур
9 февраля, суббота 17:00 Млада Болеслав 1:1 Виктория
6 тур
26 августа, воскресенье 16:00 Виктория 6:1 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
22 тур
31 марта, суббота 21:15 Виктория 1:2 Млада Болеслав
8 тур
23 сентября, суббота 19:00 Млада Болеслав 0:2 Виктория
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
28 тур
12 мая, пятница 19:15 Виктория 3:3 Млада Болеслав
14 тур
19 ноября, суббота 17:00 Млада Болеслав 0:0 Виктория
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
28 тур
7 мая, суббота 14:30 Млада Болеслав 2:0 Виктория
14 тур
21 ноября, суббота 22:15 Виктория 1:0 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
25 тур
25 апреля, суббота 21:15 Виктория 1:2 Млада Болеслав
11 тур
19 октября, воскресенье 17:45 Млада Болеслав 0:3 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
28 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Виктория 2:0 Млада Болеслав
14 тур
9 ноября, суббота 23:15 Млада Болеслав 1:2 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
19 тур
10 марта, воскресенье 18:25 Млада Болеслав 0:2 Виктория
5 тур
26 августа, воскресенье 19:00 Виктория 2:0 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
28 тур
6 мая, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 0:1 Виктория
14 тур
18 ноября, пятница 21:20 Виктория 3:2 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
27 тур
7 мая, суббота 19:20 Виктория 3:1 Млада Болеслав
13 тур
23 октября, суббота 20:20 Млада Болеслав 4:3 Виктория
Чемпионат Чехии (2009/2010)
22 тур
27 марта, суббота 17:45 Млада Болеслав 4:0 Виктория
8 тур
19 сентября, суббота 18:00 Виктория 2:1 Млада Болеслав
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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