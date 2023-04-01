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Баник - Слован

01.04.2023, Суббота, 17:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 25 тур Баник - Слован
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Матч начнется в 17:00 мск
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Матч начнется в 17:00 мск
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
11 тур
9 октября, воскресенье 17:00 Слован 0:0 Баник
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
24 тур
5 марта, суббота 20:00 Баник 1:1 Слован
10 тур
3 октября, воскресенье 17:00 Слован 0:2 Баник
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
25 тур
3 апреля, суббота 17:00 Слован 0:0 Баник
9 тур
27 января, среда 18:00 Баник 1:0 Слован
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
3 тур
27 июня, суббота 21:00 Слован 2:1 Баник
30 тур
14 июня, воскресенье 18:00 Слован 0:0 Баник
1 тур
13 июля, суббота 18:00 Баник 1:2 Слован
Чехия. Плей-офф (2018/2019)
3 тур
14 мая, вторник 21:00 Баник 0:1 Слован
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
21 тур
16 февраля, суббота 19:00 Баник 2:1 Слован
7 тур
1 сентября, суббота 16:00 Слован 0:0 Баник
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
28 тур
12 мая, суббота 17:15 Баник 1:1 Слован
14 тур
18 ноября, суббота 18:00 Слован 2:1 Баник
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
26 тур
23 апреля, суббота 18:00 Баник 0:2 Слован
12 тур
31 октября, суббота 22:15 Слован 2:1 Баник
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
20 тур
14 марта, суббота 19:00 Баник 3:3 Слован
6 тур
30 августа, суббота 19:00 Слован 6:0 Баник
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
23 тур
5 апреля, суббота 18:00 Слован 3:2 Баник
9 тур
22 сентября, воскресенье 17:00 Баник 3:0 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
22 тур
6 апреля, суббота 19:00 Баник 0:1 Слован
8 тур
21 сентября, пятница 22:15 Слован 2:2 Баник
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
25 тур
16 апреля, понедельник 21:00 Баник 1:3 Слован
11 тур
21 октября, пятница 22:15 Слован 3:2 Баник
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
22 тур
2 апреля, суббота 20:00 Баник 0:0 Слован
8 тур
10 сентября, пятница 20:15 Слован 4:1 Баник
Чемпионат Чехии (2009/2010)
25 тур
19 апреля, понедельник 19:30 Слован 0:1 Баник
11 тур
17 октября, суббота 20:15 Баник 1:0 Слован
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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