Введите ваш ник на сайте

Богемианс 1905 - Словацко

02.04.2023, Воскресенье, 20:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 25 тур Богемианс 1905 - Словацко
...
Матч начнется в 20:00 мск
...
Матч начнется в 20:00 мск
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
11 тур
9 октября, воскресенье 17:00 Словацко 2:4 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
26 тур
19 марта, суббота 17:00 Богемианс 1905 1:2 Словацко
12 тур
23 октября, суббота 17:00 Словацко 1:0 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
32 тур
15 мая, суббота 20:30 Словацко 1:1 Богемианс 1905
16 тур
23 января, суббота 18:00 Богемианс 1905 1:3 Словацко
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
29 тур
10 июня, среда 19:00 Словацко 1:2 Богемианс 1905
15 тур
1 ноября, пятница 20:00 Богемианс 1905 0:0 Словацко
Чехия. Плей-офф (2018/2019)
2 тур
11 мая, суббота 16:00 Богемианс 1905 0:0 Словацко
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
30 тур
27 апреля, суббота 18:00 Словацко 1:1 Богемианс 1905
1 тур
22 июля, воскресенье 16:00 Богемианс 1905 2:1 Словацко
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
20 тур
10 марта, суббота 17:00 Словацко 1:0 Богемианс 1905
6 тур
9 сентября, суббота 18:00 Богемианс 1905 1:0 Словацко
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
18 тур
25 февраля, суббота 18:30 Богемианс 1905 0:0 Словацко
4 тур
20 августа, суббота 17:00 Словацко 2:0 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
22 тур
19 марта, суббота 17:00 Богемианс 1905 2:0 Словацко
8 тур
26 сентября, суббота 16:30 Словацко 1:0 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
16 тур
29 ноября, суббота 22:15 Богемианс 1905 1:2 Словацко
2 тур
2 августа, суббота 19:00 Словацко 4:1 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
19 тур
8 марта, суббота 20:00 Словацко 1:0 Богемианс 1905
5 тур
19 августа, понедельник 20:00 Богемианс 1905 1:1 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
20 тур
10 марта, суббота 20:00 Словацко 3:2 Богемианс 1905
6 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 1:1 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
18 тур
26 февраля, суббота 18:00 Словацко 1:3 Богемианс 1905
4 тур
7 августа, суббота 20:00 Богемианс 1905 1:0 Словацко
Чемпионат Чехии (2009/2010)
25 тур
17 апреля, суббота 20:00 Словацко 1:1 Богемианс 1905
11 тур
18 октября, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 0:1 Словацко
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
...
  • Читайте нас: 