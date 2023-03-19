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Виктория - Богемианс 1905

19.03.2023, Воскресенье, 20:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 24 тур Виктория - Богемианс 1905
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Матч начнется в 20:00 мск
П1
1.37
Х
5
П2
8
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Матч начнется в 20:00 мск
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
10 тур
1 октября, суббота 17:00 Богемианс 1905 1:1 Виктория
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
16 тур
27 ноября, суббота 20:00 Виктория 6:0 Богемианс 1905
2 тур
1 августа, воскресенье 20:00 Богемианс 1905 1:2 Виктория
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
20 тур
21 февраля, воскресенье 16:00 Виктория 3:1 Богемианс 1905
4 тур
19 сентября, суббота 20:00 Богемианс 1905 1:4 Виктория
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
18 тур
1 декабря, воскресенье 16:30 Виктория 1:0 Богемианс 1905
4 тур
3 августа, суббота 20:30 Богемианс 1905 0:0 Виктория
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
26 тур
31 марта, воскресенье 18:30 Виктория 3:2 Богемианс 1905
12 тур
19 октября, пятница 19:00 Богемианс 1905 2:2 Виктория
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
23 тур
8 апреля, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 5:2 Виктория
9 тур
1 октября, воскресенье 16:00 Виктория 2:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
16 тур
15 марта, среда 19:00 Богемианс 1905 0:1 Виктория
2 тур
7 августа, воскресенье 15:30 Виктория 1:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
21 тур
12 марта, суббота 22:15 Виктория 2:0 Богемианс 1905
7 тур
20 сентября, воскресенье 16:00 Богемианс 1905 0:1 Виктория
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
29 тур
23 мая, суббота 18:15 Богемианс 1905 3:2 Виктория
15 тур
23 ноября, воскресенье 17:45 Виктория 2:1 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
30 тур
31 мая, суббота 20:00 Богемианс 1905 0:0 Виктория
1 тур
19 июля, пятница 20:00 Виктория 5:0 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
16 тур
2 декабря, пятница 23:15 Виктория 4:1 Богемианс 1905
2 тур
7 августа, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 2:1 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
17 тур
19 ноября, пятница 20:15 Богемианс 1905 1:0 Виктория
3 тур
1 августа, воскресенье 19:00 Виктория 2:1 Богемианс 1905
Чемпионат Чехии (2009/2010)
19 тур
14 марта, воскресенье 17:00 Виктория 3:0 Богемианс 1905
5 тур
23 августа, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 0:1 Виктория
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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