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Пардубице - Теплице

19.03.2023, Воскресенье, 17:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 24 тур Пардубице - Теплице
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Матч начнется в 17:00 мск
П1
1.97
Х
3.6
П2
3.75
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Матч начнется в 17:00 мск
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
10 тур
2 октября, воскресенье 17:00 Теплице 5:1 Пардубице
Чехия. Синот Лига (2021/2022), группа C
5 тур
14 мая, суббота 19:00 Теплице 0:2 Пардубице
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
29 тур
17 апреля, воскресенье 18:00 Пардубице 2:0 Теплице
15 тур
21 ноября, воскресенье 17:00 Теплице 1:2 Пардубице
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
18 тур
7 февраля, воскресенье 16:00 Теплице 0:1 Пардубице
2 тур
30 августа, воскресенье 17:30 Пардубице 2:1 Теплице
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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