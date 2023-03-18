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Динамо - Баник

18.03.2023, Суббота, 17:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 24 тур Динамо - Баник
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Матч начнется в 17:00 мск
П1
2.7
Х
3.6
П2
2.45
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Матч начнется в 17:00 мск
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
10 тур
1 октября, суббота 17:00 Баник 1:2 Динамо
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
17 тур
5 декабря, воскресенье 17:00 Баник 4:1 Динамо
3 тур
7 августа, суббота 17:00 Динамо 1:3 Баник
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
18 тур
5 февраля, пятница 20:00 Динамо 1:0 Баник
2 тур
28 августа, пятница 19:00 Баник 2:2 Динамо
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
23 тур
28 февраля, пятница 20:00 Динамо 0:2 Баник
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
28 тур
17 мая, воскресенье 18:00 Баник 4:3 Динамо
14 тур
8 ноября, суббота 19:00 Динамо 1:0 Баник
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
17 тур
23 февраля, суббота 18:00 Баник 0:0 Динамо
3 тур
13 августа, понедельник 20:00 Динамо 1:2 Баник
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
20 тур
10 марта, суббота 19:00 Баник 1:1 Динамо
6 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Динамо 0:0 Баник
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
26 тур
30 апреля, суббота 20:00 Баник 3:2 Динамо
12 тур
17 октября, воскресенье 19:00 Динамо 2:1 Баник
Чемпионат Чехии (2009/2010)
20 тур
20 марта, суббота 20:00 Баник 0:1 Динамо
6 тур
30 августа, воскресенье 19:00 Динамо 1:2 Баник
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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