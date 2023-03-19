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Словацко - Фастав

19.03.2023, Воскресенье, 17:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 24 тур Словацко - Фастав
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Матч начнется в 17:00 мск
П1
1.53
Х
4.15
П2
6.3
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Матч начнется в 17:00 мск
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
10 тур
2 октября, воскресенье 17:00 Фастав 0:2 Словацко
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
22 тур
19 февраля, суббота 17:00 Фастав 1:0 Словацко
8 тур
18 сентября, суббота 17:00 Словацко 3:0 Фастав
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
34 тур
29 мая, суббота 18:00 Словацко 2:0 Фастав
1 тур
22 августа, суббота 18:00 Фастав 1:2 Словацко
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
18 тур
30 ноября, суббота 16:30 Фастав 2:1 Словацко
4 тур
3 августа, суббота 18:00 Словацко 1:0 Фастав
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
20 тур
9 февраля, суббота 17:00 Фастав 0:1 Словацко
6 тур
27 августа, понедельник 19:00 Словацко 0:4 Фастав
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
29 тур
19 мая, суббота 17:00 Словацко 1:1 Фастав
15 тур
27 ноября, понедельник 19:30 Фастав 2:1 Словацко
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
20 тур
11 марта, суббота 17:00 Фастав 1:1 Словацко
6 тур
9 сентября, пятница 19:00 Словацко 1:3 Фастав
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
27 тур
30 апреля, суббота 16:00 Словацко 1:1 Фастав
13 тур
7 ноября, суббота 19:00 Фастав 2:1 Словацко
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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