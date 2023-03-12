Млада Болеслав - Слован

|9 тур
|17 сентября, суббота
|17:00
|Слован
|1:3
|Млада Болеслав
|9 тур
|17 сентября, суббота
|17:00
|Слован
|1:3
|Млада Болеслав
|22 тур
|20 февраля, воскресенье
|17:00
|Млада Болеслав
|3:3
|Слован
|8 тур
|18 сентября, суббота
|17:00
|Слован
|2:1
|Млада Болеслав
|29 тур
|24 апреля, суббота
|17:00
|Млада Болеслав
|0:1
|Слован
|13 тур
|19 декабря, суббота
|18:00
|Слован
|3:0
|Млада Болеслав
|28 тур
|6 июня, суббота
|19:00
|Слован
|2:2
|Млада Болеслав
|14 тур
|27 октября, воскресенье
|16:30
|Млада Болеслав
|1:3
|Слован
|28 тур
|15 апреля, понедельник
|19:00
|Млада Болеслав
|1:2
|Слован
|14 тур
|5 ноября, понедельник
|20:00
|Слован
|1:0
|Млада Болеслав
|18 тур
|24 февраля, суббота
|17:00
|Слован
|1:0
|Млада Болеслав
|4 тур
|19 августа, суббота
|21:00
|Млада Болеслав
|0:3
|Слован
|30 тур
|27 мая, суббота
|18:00
|Слован
|4:0
|Млада Болеслав
|1 тур
|31 июля, воскресенье
|17:30
|Млада Болеслав
|3:0
|Слован
|30 тур
|14 мая, суббота
|16:30
|Млада Болеслав
|2:2
|Слован
|1 тур
|26 июля, воскресенье
|21:15
|Слован
|4:2
|Млада Болеслав
|23 тур
|11 апреля, суббота
|17:00
|Млада Болеслав
|1:1
|Слован
|9 тур
|28 сентября, воскресенье
|19:30
|Слован
|0:0
|Млада Болеслав
|17 тур
|23 февраля, воскресенье
|22:00
|Слован
|2:2
|Млада Болеслав
|3 тур
|4 августа, воскресенье
|19:00
|Млада Болеслав
|4:0
|Слован
|25 тур
|28 апреля, воскресенье
|20:05
|Млада Болеслав
|2:3
|Слован
|11 тур
|22 октября, понедельник
|20:00
|Слован
|2:0
|Млада Болеслав
|20 тур
|10 марта, суббота
|22:30
|Слован
|2:1
|Млада Болеслав
|6 тур
|10 сентября, суббота
|22:15
|Млада Болеслав
|1:4
|Слован
|21 тур
|19 марта, суббота
|18:00
|Слован
|4:0
|Млада Болеслав
|7 тур
|29 августа, воскресенье
|19:00
|Млада Болеслав
|3:1
|Слован
|16 тур
|28 ноября, суббота
|18:00
|Слован
|3:0
|Млада Болеслав
|2 тур
|2 августа, воскресенье
|19:00
|Млада Болеслав
|4:1
|Слован
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Славия П
|23
|17
|2
|4
|65:18
|+47
|53
|2.
|Спарта
|23
|15
|6
|2
|54:22
|+32
|51
|3.
|Виктория П
|23
|15
|4
|4
|44:20
|+24
|49
|4.
|Богемианс 1905
|23
|10
|5
|8
|39:38
|+1
|35
|5.
|Словацко
|22
|10
|5
|7
|26:30
|-4
|35
|6.
|Сигма
|23
|8
|9
|6
|36:26
|+10
|33
|7.
|Градец-Кралове
|23
|9
|4
|10
|28:31
|-3
|31
|8.
|Млада Болеслав
|23
|8
|6
|9
|35:33
|+2
|30
|9.
|Зброевка
|23
|7
|6
|10
|33:43
|-10
|27
|10.
|Яблонец
|22
|7
|5
|10
|35:40
|-5
|26
|11.
|Слован Л
|23
|7
|5
|11
|28:34
|-6
|26
|12.
|Баник
|23
|6
|7
|10
|35:35
|0
|25
|13.
|Динамо ЧБ
|23
|7
|4
|12
|22:40
|-18
|25
|14.
|Теплице
|23
|5
|6
|12
|28:54
|-26
|21
|15.
|Фастав
|23
|3
|10
|10
|26:42
|-16
|19
|16.
|Пардубице
|23
|5
|4
|14
|20:48
|-28
|19