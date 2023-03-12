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Млада Болеслав - Слован

12.03.2023, Воскресенье, 17:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 23 тур Млада Болеслав - Слован
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
9 тур
17 сентября, суббота 17:00 Слован 1:3 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
22 тур
20 февраля, воскресенье 17:00 Млада Болеслав 3:3 Слован
8 тур
18 сентября, суббота 17:00 Слован 2:1 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
29 тур
24 апреля, суббота 17:00 Млада Болеслав 0:1 Слован
13 тур
19 декабря, суббота 18:00 Слован 3:0 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
28 тур
6 июня, суббота 19:00 Слован 2:2 Млада Болеслав
14 тур
27 октября, воскресенье 16:30 Млада Болеслав 1:3 Слован
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
28 тур
15 апреля, понедельник 19:00 Млада Болеслав 1:2 Слован
14 тур
5 ноября, понедельник 20:00 Слован 1:0 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
18 тур
24 февраля, суббота 17:00 Слован 1:0 Млада Болеслав
4 тур
19 августа, суббота 21:00 Млада Болеслав 0:3 Слован
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
30 тур
27 мая, суббота 18:00 Слован 4:0 Млада Болеслав
1 тур
31 июля, воскресенье 17:30 Млада Болеслав 3:0 Слован
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
30 тур
14 мая, суббота 16:30 Млада Болеслав 2:2 Слован
1 тур
26 июля, воскресенье 21:15 Слован 4:2 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
23 тур
11 апреля, суббота 17:00 Млада Болеслав 1:1 Слован
9 тур
28 сентября, воскресенье 19:30 Слован 0:0 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
17 тур
23 февраля, воскресенье 22:00 Слован 2:2 Млада Болеслав
3 тур
4 августа, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 4:0 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
25 тур
28 апреля, воскресенье 20:05 Млада Болеслав 2:3 Слован
11 тур
22 октября, понедельник 20:00 Слован 2:0 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
20 тур
10 марта, суббота 22:30 Слован 2:1 Млада Болеслав
6 тур
10 сентября, суббота 22:15 Млада Болеслав 1:4 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
21 тур
19 марта, суббота 18:00 Слован 4:0 Млада Болеслав
7 тур
29 августа, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 3:1 Слован
Чемпионат Чехии (2009/2010)
16 тур
28 ноября, суббота 18:00 Слован 3:0 Млада Болеслав
2 тур
2 августа, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 4:1 Слован
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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