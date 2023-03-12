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Яблонец - Словацко

12.03.2023, Воскресенье, 17:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 23 тур Яблонец - Словацко
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
9 тур
18 сентября, воскресенье 17:00 Словацко 0:2 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
19 тур
18 декабря, суббота 17:00 Словацко 2:1 Яблонец
5 тур
22 августа, воскресенье 17:00 Яблонец 1:1 Словацко
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
18 тур
7 февраля, воскресенье 16:00 Яблонец Словацко
2 тур
29 августа, суббота 18:00 Словацко 1:1 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
17 тур
25 ноября, понедельник 20:00 Словацко 1:1 Яблонец
3 тур
28 июля, воскресенье 17:30 Яблонец 6:0 Словацко
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
25 тур
16 марта, суббота 17:00 Словацко 0:0 Яблонец
11 тур
7 октября, воскресенье 16:00 Яблонец 2:0 Словацко
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
30 тур
26 мая, суббота 17:00 Яблонец 2:0 Словацко
1 тур
29 июля, суббота 18:00 Словацко 1:1 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
17 тур
18 февраля, суббота 17:30 Словацко 0:0 Яблонец
3 тур
13 августа, суббота 18:00 Яблонец 2:2 Словацко
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
26 тур
23 апреля, суббота 18:00 Яблонец 3:1 Словацко
12 тур
31 октября, суббота 19:00 Словацко 1:1 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
17 тур
20 февраля, пятница 22:15 Словацко 1:2 Яблонец
3 тур
9 августа, суббота 19:00 Яблонец 1:1 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
17 тур
22 февраля, суббота 20:00 Словацко 1:0 Яблонец
3 тур
4 августа, воскресенье 19:00 Яблонец 2:1 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
22 тур
7 апреля, воскресенье 17:00 Яблонец 4:1 Словацко
8 тур
22 сентября, суббота 20:20 Словацко 0:1 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
23 тур
1 апреля, воскресенье 17:00 Яблонец 1:0 Словацко
9 тур
3 октября, понедельник 20:30 Словацко 1:0 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
21 тур
19 марта, суббота 18:00 Словацко 1:1 Яблонец
7 тур
29 августа, воскресенье 17:00 Яблонец 3:0 Словацко
Чемпионат Чехии (2009/2010)
16 тур
28 ноября, суббота 18:00 Словацко 1:1 Яблонец
2 тур
3 августа, понедельник 19:30 Яблонец 3:2 Словацко
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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