Введите ваш ник на сайте

Динамо - Славия

05.03.2023, Воскресенье, 19:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 22 тур Динамо - Славия
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
8 тур
11 сентября, воскресенье 20:00 Славия 6:1 Динамо
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
26 тур
20 марта, воскресенье 20:00 Славия 1:0 Динамо
12 тур
24 октября, воскресенье 17:00 Динамо 2:2 Славия
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
34 тур
29 мая, суббота 18:00 Славия 2:1 Динамо
1 тур
23 августа, воскресенье 17:30 Динамо 0:6 Славия
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
20 тур
15 декабря, воскресенье 19:00 Славия 4:1 Динамо
6 тур
16 августа, пятница 19:00 Динамо 0:3 Славия
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
26 тур
3 мая, воскресенье 18:00 Славия 2:0 Динамо
12 тур
24 октября, пятница 20:00 Динамо 1:1 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
28 тур
22 мая, среда 20:00 Славия 3:0 Динамо
14 тур
9 ноября, пятница 23:15 Динамо 2:1 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
25 тур
13 апреля, пятница 22:15 Динамо 1:0 Славия
11 тур
23 октября, воскресенье 17:00 Славия 2:0 Динамо
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
27 тур
8 мая, воскресенье 19:00 Динамо 1:1 Славия
13 тур
24 октября, воскресенье 20:00 Славия 4:0 Динамо
Чемпионат Чехии (2009/2010)
18 тур
8 марта, понедельник 19:30 Славия 3:2 Динамо
4 тур
15 августа, суббота 20:15 Динамо 0:1 Славия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
...
  • Читайте нас: 