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Словацко - Млада Болеслав

05.03.2023, Воскресенье, 17:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 22 тур Словацко - Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
8 тур
11 сентября, воскресенье 17:00 Млада Болеслав 1:1 Словацко
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
23 тур
26 февраля, суббота 17:00 Словацко 2:1 Млада Болеслав
9 тур
26 сентября, воскресенье 17:00 Млада Болеслав 3:5 Словацко
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
30 тур
1 мая, суббота 18:00 Словацко 0:1 Млада Болеслав
14 тур
23 декабря, среда 17:00 Млада Болеслав 2:3 Словацко
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
22 тур
22 февраля, суббота 16:30 Млада Болеслав 0:0 Словацко
8 тур
31 августа, суббота 18:00 Словацко 1:1 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
23 тур
2 марта, суббота 17:00 Словацко 1:1 Млада Болеслав
9 тур
22 сентября, суббота 18:00 Млада Болеслав 5:1 Словацко
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
21 тур
17 марта, суббота 17:00 Млада Болеслав 1:1 Словацко
7 тур
16 сентября, суббота 20:00 Словацко 0:1 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
21 тур
18 марта, суббота 22:15 Словацко 2:1 Млада Болеслав
7 тур
17 сентября, суббота 17:00 Млада Болеслав 3:0 Словацко
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
25 тур
16 апреля, суббота 18:00 Словацко 0:2 Млада Болеслав
11 тур
24 октября, суббота 18:00 Млада Болеслав 4:1 Словацко
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
29 тур
23 мая, суббота 18:15 Словацко 1:1 Млада Болеслав
15 тур
21 ноября, пятница 22:15 Млада Болеслав 2:0 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
18 тур
3 марта, понедельник 21:00 Млада Болеслав 2:0 Словацко
4 тур
10 августа, суббота 20:00 Словацко 0:2 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
21 тур
29 марта, пятница 19:00 Млада Болеслав 2:0 Словацко
7 тур
15 сентября, суббота 21:00 Словацко 3:1 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
16 тур
5 декабря, понедельник 21:30 Словацко 1:0 Млада Болеслав
2 тур
7 августа, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 1:0 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
29 тур
21 мая, суббота 19:30 Словацко 1:2 Млада Болеслав
15 тур
7 ноября, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 2:3 Словацко
Чемпионат Чехии (2009/2010)
27 тур
30 апреля, пятница 20:20 Словацко 1:0 Млада Болеслав
13 тур
1 ноября, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 3:2 Словацко
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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