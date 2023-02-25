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Млада Болеслав - Динамо

25.02.2023, Суббота, 17:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 21 тур Млада Болеслав - Динамо
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
7 тур
3 сентября, суббота 17:00 Динамо 0:2 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
1/2 финала
ответный матч		 30 апреля, суббота 17:00 Млада Болеслав 1:0 Динамо
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
1/2 финала
первый матч		 24 апреля, воскресенье 17:00 Динамо 2:3 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
28 тур
10 апреля, воскресенье 17:00 Млада Болеслав 2:0 Динамо
14 тур
6 ноября, суббота 17:00 Динамо 2:1 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
22 тур
7 марта, воскресенье 16:00 Динамо 1:3 Млада Болеслав
6 тур
3 октября, суббота 17:30 Млада Болеслав 2:2 Динамо
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
21 тур
14 февраля, пятница 20:00 Динамо 3:0 Млада Болеслав
7 тур
25 августа, воскресенье 17:30 Млада Болеслав 4:2 Динамо
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
19 тур
7 марта, суббота 16:00 Млада Болеслав 4:1 Динамо
5 тур
23 августа, суббота 19:00 Динамо 2:1 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
16 тур
24 ноября, суббота 20:00 Динамо 0:1 Млада Болеслав
2 тур
5 августа, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 3:2 Динамо
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
29 тур
9 мая, среда 20:00 Динамо 1:0 Млада Болеслав
15 тур
27 ноября, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 3:1 Динамо
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
16 тур
15 ноября, понедельник 20:00 Динамо 1:3 Млада Болеслав
2 тур
23 июля, пятница 19:30 Млада Болеслав 1:1 Динамо
Чемпионат Чехии (2009/2010)
28 тур
5 мая, среда 19:30 Млада Болеслав 0:1 Динамо
14 тур
8 ноября, воскресенье 17:00 Динамо 1:3 Млада Болеслав
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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