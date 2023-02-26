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Яблонец - Теплице

26.02.2023, Воскресенье, 17:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 21 тур Яблонец - Теплице
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
7 тур
3 сентября, суббота 17:00 Теплице 3:2 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2021/2022), группа C
3 тур
7 мая, суббота 17:00 Теплице 0:1 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
18 тур
12 декабря, воскресенье 17:00 Яблонец 0:2 Теплице
4 тур
15 августа, воскресенье 17:00 Теплице 1:0 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
31 тур
7 мая, пятница 19:00 Яблонец 4:1 Теплице
15 тур
15 января, пятница 20:00 Теплице 0:5 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
28 тур
7 июня, воскресенье 18:00 Теплице 1:2 Яблонец
14 тур
25 октября, пятница 19:00 Яблонец 4:1 Теплице
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
24 тур
8 марта, пятница 20:00 Яблонец 2:1 Теплице
10 тур
30 сентября, воскресенье 19:00 Теплице 1:2 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
17 тур
17 февраля, суббота 17:00 Яблонец 2:1 Теплице
3 тур
13 августа, воскресенье 17:00 Теплице 1:1 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
29 тур
20 мая, суббота 18:00 Яблонец 0:0 Теплице
15 тур
26 ноября, суббота 20:15 Теплице 1:0 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
28 тур
8 мая, воскресенье 17:00 Яблонец 1:0 Теплице
14 тур
22 ноября, воскресенье 20:30 Теплице 2:2 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
26 тур
3 мая, воскресенье 18:00 Теплице 1:1 Яблонец
12 тур
25 октября, суббота 19:00 Яблонец 4:2 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
22 тур
30 марта, воскресенье 17:00 Яблонец 1:1 Теплице
8 тур
15 сентября, воскресенье 21:00 Теплице 3:1 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
20 тур
17 марта, воскресенье 18:00 Яблонец 0:0 Теплице
6 тур
31 августа, пятница 22:15 Теплице 0:4 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
26 тур
22 апреля, воскресенье 19:00 Теплице 3:2 Яблонец
12 тур
31 октября, понедельник 21:30 Яблонец 0:1 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
17 тур
22 ноября, понедельник 20:00 Теплице 1:2 Яблонец
3 тур
1 августа, воскресенье 20:00 Яблонец 1:1 Теплице
Чемпионат Чехии (2009/2010)
28 тур
5 мая, среда 22:00 Яблонец 0:0 Теплице
14 тур
7 ноября, суббота 20:15 Теплице 1:0 Яблонец
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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