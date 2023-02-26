Введите ваш ник на сайте

Баник - Градец-Кралове

26.02.2023, Воскресенье, 20:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 21 тур Баник - Градец-Кралове
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
7 тур
4 сентября, воскресенье 17:00 Градец-Кралове 0:0 Баник
Чехия. Синот Лига (2021/2022), группа A
3 тур
7 мая, суббота 20:00 Баник 3:1 Градец-Кралове
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
28 тур
10 апреля, воскресенье 17:00 Баник 0:0 Градец-Кралове
14 тур
6 ноября, суббота 17:00 Градец-Кралове 1:1 Баник
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
27 тур
9 мая, суббота 16:00 Градец-Кралове 1:0 Баник
13 тур
1 ноября, суббота 19:00 Баник 2:1 Градец-Кралове
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
19 тур
9 марта, суббота 18:00 Баник 3:0 Градец-Кралове
5 тур
26 августа, воскресенье 19:00 Градец-Кралове 1:1 Баник
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
24 тур
8 апреля, воскресенье 19:00 Градец-Кралове 0:1 Баник
10 тур
15 октября, суббота 18:00 Баник 1:0 Градец-Кралове
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
23 тур
10 апреля, воскресенье 19:00 Градец-Кралове 2:1 Баник
9 тур
18 сентября, суббота 20:00 Баник 1:0 Градец-Кралове
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
...
  • Читайте нас: 