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Словацко - Виктория

19.02.2023, Воскресенье, 17:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 20 тур Словацко - Виктория
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
6 тур
31 августа, среда 18:30 Виктория 3:0 Словацко
Чехия. Синот Лига (2021/2022), группа A
1 тур
24 апреля, воскресенье 17:00 Виктория 3:1 Словацко
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
17 тур
5 декабря, воскресенье 20:00 Словацко 1:2 Виктория
3 тур
8 августа, воскресенье 20:00 Виктория 2:1 Словацко
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
29 тур
24 апреля, суббота 19:30 Виктория 2:1 Словацко
13 тур
20 декабря, воскресенье 18:00 Словацко 4:0 Виктория
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
19 тур
7 декабря, суббота 19:00 Словацко 2:1 Виктория
5 тур
11 августа, воскресенье 17:30 Виктория 0:2 Словацко
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
27 тур
7 апреля, воскресенье 19:00 Словацко 0:1 Виктория
13 тур
28 октября, воскресенье 17:00 Виктория 2:1 Словацко
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
28 тур
12 мая, суббота 19:30 Виктория 1:1 Словацко
14 тур
18 ноября, суббота 22:00 Словацко 1:4 Виктория
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
24 тур
16 апреля, воскресенье 19:15 Виктория 2:0 Словацко
10 тур
15 октября, суббота 21:15 Словацко 1:1 Виктория
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
17 тур
14 февраля, воскресенье 18:00 Словацко 1:2 Виктория
3 тур
9 августа, воскресенье 19:00 Виктория 2:2 Словацко
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
26 тур
2 мая, суббота 18:30 Виктория 4:0 Словацко
12 тур
25 октября, суббота 22:15 Словацко 0:1 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
20 тур
16 марта, воскресенье 22:00 Виктория 0:0 Словацко
6 тур
24 августа, суббота 22:15 Словацко 1:3 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
23 тур
14 апреля, воскресенье 18:00 Словацко 0:2 Виктория
9 тур
30 сентября, воскресенье 19:00 Виктория 1:1 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
24 тур
8 апреля, воскресенье 19:00 Виктория 1:0 Словацко
10 тур
14 октября, пятница 22:15 Словацко 1:3 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
19 тур
5 марта, суббота 19:20 Словацко 2:2 Виктория
5 тур
15 августа, воскресенье 19:00 Виктория 3:0 Словацко
Чемпионат Чехии (2009/2010)
30 тур
15 мая, суббота 19:30 Виктория 2:2 Словацко
1 тур
25 июля, суббота 22:00 Словацко 2:3 Виктория
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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