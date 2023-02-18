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Теплице - Славия

18.02.2023, Суббота, 20:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 20 тур Теплице - Славия
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
6 тур
31 августа, среда 21:00 Славия 6:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
16 тур
28 ноября, воскресенье 17:00 Славия 3:0 Теплице
2 тур
30 июля, пятница 20:00 Теплице 1:3 Славия
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
20 тур
21 февраля, воскресенье 18:30 Теплице 1:1 Славия
4 тур
18 сентября, пятница 21:00 Славия 5:1 Теплице
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
16 тур
10 ноября, воскресенье 19:00 Славия 3:0 Теплице
2 тур
21 июля, воскресенье 20:00 Теплице 1:5 Славия
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
20 тур
9 февраля, суббота 19:00 Славия 2:0 Теплице
6 тур
25 августа, суббота 20:00 Теплице 0:3 Славия
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
30 тур
26 мая, суббота 17:00 Теплице 0:3 Славия
1 тур
29 июля, суббота 21:00 Славия 1:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
20 тур
12 марта, воскресенье 19:30 Славия 2:1 Теплице
6 тур
11 сентября, воскресенье 19:15 Теплице 2:2 Славия
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
26 тур
23 апреля, суббота 21:15 Славия 2:2 Теплице
12 тур
1 ноября, воскресенье 20:30 Теплице 0:1 Славия
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
18 тур
28 февраля, суббота 22:15 Славия 2:2 Теплице
4 тур
16 августа, суббота 22:15 Теплице 2:1 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
19 тур
10 марта, понедельник 21:15 Теплице 1:0 Славия
5 тур
19 августа, понедельник 22:15 Славия 0:7 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
21 тур
31 марта, воскресенье 20:05 Теплице 1:1 Славия
7 тур
19 сентября, среда 20:00 Славия 2:0 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
18 тур
27 февраля, понедельник 21:00 Славия 0:0 Теплице
4 тур
22 августа, понедельник 20:30 Теплице 0:0 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
20 тур
13 марта, воскресенье 19:00 Славия 4:1 Теплице
6 тур
23 августа, понедельник 20:00 Теплице 2:1 Славия
Чемпионат Чехии (2009/2010)
19 тур
13 марта, суббота 20:20 Славия 0:0 Теплице
5 тур
23 августа, воскресенье 19:00 Теплице 1:1 Славия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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