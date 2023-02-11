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Слован - Словацко

11.02.2023, Суббота, 17:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 19 тур Слован - Словацко
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
5 тур
28 августа, воскресенье 17:00 Словацко 1:2 Слован
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
30 тур
20 апреля, среда 19:00 Словацко 2:0 Слован
1 тур
25 июля, воскресенье 17:00 Слован 0:1 Словацко
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
26 тур
10 апреля, суббота 19:30 Словацко 1:0 Слован
10 тур
7 декабря, понедельник 20:00 Слован 1:1 Словацко
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
26 тур
30 мая, суббота 17:00 Слован 3:1 Словацко
12 тур
4 октября, пятница 19:00 Словацко 3:1 Слован
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
29 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 Слован 3:2 Словацко
15 тур
10 ноября, суббота 19:00 Словацко 0:1 Слован
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
22 тур
31 марта, суббота 16:00 Словацко 0:1 Слован
8 тур
25 сентября, понедельник 20:00 Слован 1:1 Словацко
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
29 тур
20 мая, суббота 18:00 Словацко 0:1 Слован
15 тур
27 ноября, воскресенье 16:00 Слован 2:2 Словацко
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
20 тур
6 марта, воскресенье 17:00 Слован 0:0 Словацко
6 тур
12 сентября, суббота 18:00 Словацко 1:2 Слован
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
25 тур
25 апреля, суббота 18:00 Словацко 2:3 Слован
11 тур
18 октября, суббота 19:00 Слован 2:2 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
25 тур
19 апреля, суббота 18:00 Слован 2:1 Словацко
11 тур
19 октября, суббота 19:00 Словацко 4:2 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
27 тур
11 мая, суббота 21:00 Словацко 0:3 Слован
13 тур
5 ноября, понедельник 21:00 Слован 3:2 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
28 тур
4 мая, пятница 22:15 Слован 0:0 Словацко
14 тур
19 ноября, суббота 20:00 Словацко 1:2 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
28 тур
14 мая, суббота 20:00 Слован 1:0 Словацко
14 тур
31 октября, воскресенье 19:00 Словацко 0:1 Слован
Чемпионат Чехии (2009/2010)
23 тур
3 апреля, суббота 20:00 Словацко 0:0 Слован
9 тур
26 сентября, суббота 19:00 Слован 2:0 Словацко
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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