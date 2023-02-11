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Фастав - Теплице

11.02.2023, Суббота, 17:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 19 тур Фастав - Теплице
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
5 тур
27 августа, суббота 17:00 Теплице 0:0 Фастав
Чехия. Синот Лига (2021/2022), группа C
2 тур
1 мая, воскресенье 17:00 Фастав 3:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
17 тур
4 декабря, суббота 17:00 Теплице 4:1 Фастав
3 тур
7 августа, суббота 17:00 Фастав 3:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
30 тур
2 мая, воскресенье 16:00 Теплице 0:0 Фастав
14 тур
23 декабря, среда 17:00 Фастав 2:3 Теплице
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
3 тур
28 июня, воскресенье 15:30 Теплице 4:1 Фастав
19 тур
7 декабря, суббота 16:30 Теплице 2:1 Фастав
5 тур
9 августа, пятница 19:00 Фастав 1:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
19 тур
15 декабря, суббота 17:00 Теплице 2:1 Фастав
5 тур
18 августа, суббота 18:00 Фастав 1:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
20 тур
10 марта, суббота 21:00 Теплице 2:1 Фастав
6 тур
9 сентября, суббота 18:00 Фастав 2:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
24 тур
15 апреля, суббота 18:00 Фастав 0:2 Теплице
10 тур
15 октября, суббота 18:00 Теплице 2:0 Фастав
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
25 тур
16 апреля, суббота 18:00 Теплице 2:2 Фастав
11 тур
24 октября, суббота 18:00 Фастав 1:2 Теплице
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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