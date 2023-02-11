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Баник - Яблонец

11.02.2023, Суббота, 17:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 19 тур Баник - Яблонец
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
5 тур
27 августа, суббота 17:00 Яблонец 1:1 Баник
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
30 тур
20 апреля, среда 19:00 Баник 1:0 Яблонец
1 тур
24 июля, суббота 17:00 Яблонец 1:0 Баник
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
19 тур
14 февраля, воскресенье 16:00 Баник 2:1 Яблонец
3 тур
12 сентября, суббота 18:00 Яблонец 2:0 Баник
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
5 тур
8 июля, среда 19:00 Яблонец 1:1 Баник
22 тур
24 февраля, понедельник 20:00 Баник 1:1 Яблонец
8 тур
1 сентября, воскресенье 17:30 Яблонец 2:1 Баник
Чехия. Плей-офф (2018/2019)
2 тур
11 мая, суббота 18:30 Яблонец 2:0 Баник
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
30 тур
27 апреля, суббота 18:00 Яблонец 4:0 Баник
1 тур
23 июля, понедельник 19:00 Баник 1:0 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
20 тур
11 марта, воскресенье 17:00 Яблонец 2:0 Баник
6 тур
9 сентября, суббота 18:00 Баник 2:2 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
21 тур
11 марта, пятница 19:30 Яблонец 1:1 Баник
7 тур
19 сентября, суббота 18:00 Баник 1:2 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
29 тур
23 мая, суббота 18:15 Яблонец 4:0 Баник
15 тур
22 ноября, суббота 22:15 Баник 1:2 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
18 тур
2 марта, воскресенье 20:00 Яблонец 1:0 Баник
4 тур
12 августа, понедельник 22:00 Баник 0:4 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
30 тур
1 июня, суббота 19:00 Баник 0:1 Яблонец
1 тур
27 июля, пятница 20:00 Яблонец 2:0 Баник
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
18 тур
25 февраля, суббота 19:00 Баник 2:2 Яблонец
4 тур
19 августа, пятница 22:15 Яблонец 4:0 Баник
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
27 тур
8 мая, воскресенье 22:00 Яблонец 3:3 Баник
13 тур
24 октября, воскресенье 19:00 Баник 1:3 Яблонец
Чемпионат Чехии (2009/2010)
18 тур
7 марта, воскресенье 19:00 Баник 4:1 Яблонец
4 тур
17 августа, понедельник 19:30 Яблонец 2:1 Баник
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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