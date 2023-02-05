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Градец-Кралове - Богемианс 1905

05.02.2023, Воскресенье, 17:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 18 тур Градец-Кралове - Богемианс 1905
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
4 тур
22 августа, понедельник 20:00 Богемианс 1905 1:2 Градец-Кралове
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
30 тур
20 апреля, среда 19:00 Богемианс 1905 1:1 Градец-Кралове
1 тур
24 июля, суббота 17:00 Градец-Кралове 1:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
30 тур
27 мая, суббота 18:00 Градец-Кралове 1:0 Богемианс 1905
1 тур
31 июля, воскресенье 18:00 Богемианс 1905 0:3 Градец-Кралове
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
20 тур
15 марта, воскресенье 18:00 Градец-Кралове 1:0 Богемианс 1905
6 тур
30 августа, суббота 19:00 Богемианс 1905 1:1 Градец-Кралове
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
21 тур
18 марта, воскресенье 20:00 Богемианс 1905 0:0 Градец-Кралове
7 тур
18 сентября, воскресенье 19:00 Градец-Кралове 2:0 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
16 тур
14 ноября, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 1:0 Градец-Кралове
2 тур
26 июля, понедельник 20:00 Градец-Кралове 1:1 Богемианс 1905
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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