Введите ваш ник на сайте

Теплице - Баник

04.02.2023, Суббота, 17:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 18 тур Теплице - Баник
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
4 тур
20 августа, суббота 17:00 Баник 1:2 Теплице
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
21 тур
12 февраля, суббота 20:00 Баник 2:4 Теплице
7 тур
11 сентября, суббота 17:00 Теплице 1:2 Баник
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
21 тур
27 февраля, суббота 18:00 Баник 1:1 Теплице
5 тур
26 сентября, суббота 17:30 Теплице 2:1 Баник
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
17 тур
24 ноября, воскресенье 16:30 Теплице 1:1 Баник
3 тур
26 июля, пятница 19:30 Баник 0:1 Теплице
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
27 тур
7 апреля, воскресенье 16:30 Баник 3:1 Теплице
13 тур
26 октября, пятница 19:00 Теплице 0:1 Баник
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
18 тур
24 февраля, суббота 20:30 Теплице 0:0 Баник
4 тур
19 августа, суббота 18:00 Баник 3:3 Теплице
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
22 тур
19 марта, суббота 17:00 Баник 1:2 Теплице
8 тур
26 сентября, суббота 16:30 Теплице 1:0 Баник
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
17 тур
21 февраля, суббота 19:00 Теплице 1:0 Баник
3 тур
8 августа, пятница 22:15 Баник 1:1 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
29 тур
25 мая, воскресенье 20:00 Теплице 0:0 Баник
15 тур
25 ноября, понедельник 21:00 Баник 0:0 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
27 тур
13 мая, понедельник 21:00 Теплице 3:2 Баник
13 тур
3 ноября, суббота 19:00 Баник 3:2 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
30 тур
12 мая, суббота 19:30 Теплице 1:1 Баник
1 тур
30 июля, суббота 19:00 Баник 3:4 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
21 тур
20 марта, воскресенье 19:00 Теплице 4:0 Баник
7 тур
28 августа, суббота 19:45 Баник 0:1 Теплице
Чемпионат Чехии (2009/2010)
23 тур
5 апреля, понедельник 17:30 Теплице 0:1 Баник
9 тур
26 сентября, суббота 19:00 Баник 2:2 Теплице
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
...
  • Читайте нас: 