Введите ваш ник на сайте

Яблонец - Фастав

04.02.2023, Суббота, 17:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 18 тур Яблонец - Фастав
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
4 тур
21 августа, воскресенье 17:00 Фастав 2:2 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2021/2022), группа C
5 тур
14 мая, суббота 19:00 Фастав 1:1 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
28 тур
10 апреля, воскресенье 17:00 Яблонец 1:1 Фастав
14 тур
7 ноября, воскресенье 17:00 Фастав 0:0 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
26 тур
10 апреля, суббота 15:00 Яблонец 3:1 Фастав
10 тур
4 декабря, пятница 20:00 Фастав 0:2 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
25 тур
26 мая, вторник 19:00 Яблонец 1:0 Фастав
11 тур
28 сентября, суббота 17:30 Фастав 0:1 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
17 тур
3 декабря, понедельник 19:00 Яблонец 4:0 Фастав
3 тур
4 августа, суббота 18:00 Фастав 1:1 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
19 тур
3 марта, суббота 17:00 Фастав 0:4 Яблонец
5 тур
27 августа, воскресенье 17:00 Яблонец 2:0 Фастав
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
23 тур
9 апреля, воскресенье 16:00 Яблонец 2:0 Фастав
9 тур
1 октября, суббота 18:00 Фастав 2:2 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
23 тур
2 апреля, суббота 18:00 Яблонец 3:1 Фастав
9 тур
3 октября, суббота 19:15 Фастав 2:2 Яблонец
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
...
  • Читайте нас: 