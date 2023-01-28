Введите ваш ник на сайте

Словацко - Динамо

28.01.2023, Суббота, 17:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 17 тур Словацко - Динамо
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
3 тур
14 августа, воскресенье 17:00 Динамо 2:2 Словацко
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
16 тур
27 ноября, суббота 17:00 Динамо 3:2 Словацко
2 тур
1 августа, воскресенье 17:00 Словацко 1:0 Динамо
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
33 тур
23 мая, воскресенье 18:00 Динамо 0:1 Словацко
17 тур
30 января, суббота 18:00 Словацко 0:0 Динамо
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
16 тур
10 ноября, воскресенье 16:30 Динамо 2:0 Словацко
2 тур
20 июля, суббота 18:00 Словацко 0:2 Динамо
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
21 тур
21 марта, суббота 19:00 Словацко 3:1 Динамо
7 тур
13 сентября, суббота 19:00 Динамо 2:2 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
25 тур
27 апреля, суббота 21:00 Словацко 2:0 Динамо
11 тур
20 октября, суббота 18:00 Динамо 0:0 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
21 тур
18 марта, воскресенье 18:00 Динамо 2:2 Словацко
7 тур
17 сентября, суббота 21:00 Словацко 2:0 Динамо
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
22 тур
3 апреля, воскресенье 19:00 Динамо 0:0 Словацко
8 тур
11 сентября, суббота 20:00 Словацко 2:0 Динамо
Чемпионат Чехии (2009/2010)
22 тур
28 марта, воскресенье 19:00 Словацко 1:0 Динамо
8 тур
20 сентября, воскресенье 19:00 Динамо 0:0 Словацко
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
...
  • Читайте нас: 