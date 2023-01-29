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Млада Болеслав - Зброевка

29.01.2023, Воскресенье, 17:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 17 тур Млада Болеслав - Зброевка
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
3 тур
13 августа, суббота 17:00 Зброевка 3:1 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
31 тур
8 мая, суббота 18:00 Зброевка 2:3 Млада Болеслав
15 тур
16 января, суббота 16:00 Млада Болеслав 1:1 Зброевка
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
20 тур
10 марта, суббота 17:00 Зброевка 0:3 Млада Болеслав
6 тур
10 сентября, воскресенье 16:00 Млада Болеслав 3:0 Зброевка
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
25 тур
22 апреля, суббота 18:00 Зброевка 2:3 Млада Болеслав
11 тур
22 октября, суббота 18:00 Млада Болеслав 3:3 Зброевка
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
16 тур
6 декабря, воскресенье 15:00 Зброевка 1:1 Млада Болеслав
2 тур
2 августа, воскресенье 18:00 Млада Болеслав 2:0 Зброевка
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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