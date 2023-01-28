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Богемианс 1905 - Теплице

28.01.2023, Суббота, 17:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 17 тур Богемианс 1905 - Теплице
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
3 тур
13 августа, суббота 17:00 Теплице 0:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2021/2022), группа C
1 тур
23 апреля, суббота 18:00 Теплице 2:2 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
20 тур
5 февраля, суббота 17:00 Теплице 1:0 Богемианс 1905
6 тур
29 августа, воскресенье 17:00 Богемианс 1905 4:2 Теплице
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
24 тур
21 марта, воскресенье 16:00 Теплице 1:1 Богемианс 1905
8 тур
21 ноября, суббота 18:00 Богемианс 1905 2:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
25 тур
27 мая, среда 19:00 Богемианс 1905 4:0 Теплице
11 тур
27 сентября, пятница 19:00 Теплице 1:0 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
28 тур
12 апреля, пятница 19:00 Теплице 1:2 Богемианс 1905
14 тур
2 ноября, пятница 20:00 Богемианс 1905 2:3 Теплице
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
21 тур
18 марта, воскресенье 17:00 Богемианс 1905 2:0 Теплице
7 тур
15 сентября, пятница 19:00 Теплице 0:0 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
28 тур
14 мая, воскресенье 19:30 Теплице 1:0 Богемианс 1905
14 тур
19 ноября, суббота 17:00 Богемианс 1905 0:1 Теплице
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
20 тур
5 марта, суббота 17:00 Богемианс 1905 1:1 Теплице
6 тур
12 сентября, суббота 18:00 Теплице 2:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
25 тур
25 апреля, суббота 18:00 Богемианс 1905 1:0 Теплице
11 тур
18 октября, суббота 19:00 Теплице 4:1 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
24 тур
11 апреля, пятница 22:15 Богемианс 1905 3:1 Теплице
10 тур
28 сентября, суббота 19:00 Теплице 5:1 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
29 тур
9 мая, среда 20:00 Богемианс 1905 0:0 Теплице
15 тур
27 ноября, воскресенье 17:30 Теплице 2:0 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
29 тур
21 мая, суббота 19:30 Богемианс 1905 1:1 Теплице
15 тур
7 ноября, воскресенье 19:00 Теплице 0:2 Богемианс 1905
Чемпионат Чехии (2009/2010)
22 тур
28 марта, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 1:1 Теплице
8 тур
20 сентября, воскресенье 19:00 Теплице 1:0 Богемианс 1905
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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