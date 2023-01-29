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Славия - Яблонец

29.01.2023, Воскресенье, 17:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 17 тур Славия - Яблонец
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
3 тур
14 августа, воскресенье 17:00 Яблонец 2:3 Славия
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
29 тур
17 апреля, воскресенье 18:00 Яблонец 1:2 Славия
15 тур
21 ноября, воскресенье 20:00 Славия 5:0 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
33 тур
23 мая, воскресенье 18:00 Яблонец 1:1 Славия
17 тур
31 января, воскресенье 20:30 Славия 3:0 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
3 тур
28 июня, воскресенье 20:00 Славия 4:0 Яблонец
26 тур
30 мая, суббота 21:00 Славия 5:0 Яблонец
12 тур
6 октября, воскресенье 19:00 Яблонец 0:2 Славия
Чехия. Плей-офф (2018/2019)
3 тур
15 мая, среда 21:00 Славия 2:1 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
19 тур
17 декабря, понедельник 20:00 Яблонец 0:2 Славия
5 тур
18 августа, суббота 20:00 Славия 0:2 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
29 тур
19 мая, суббота 17:00 Славия 1:3 Яблонец
15 тур
27 ноября, понедельник 19:30 Яблонец 1:1 Славия
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
26 тур
30 апреля, воскресенье 18:30 Славия 1:1 Яблонец
12 тур
30 октября, воскресенье 17:00 Яблонец 0:0 Славия
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
24 тур
9 апреля, суббота 18:00 Славия 0:0 Яблонец
10 тур
17 октября, суббота 15:30 Яблонец 0:0 Славия
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
25 тур
25 апреля, суббота 18:00 Яблонец 2:1 Славия
11 тур
18 октября, суббота 19:00 Славия 1:1 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
23 тур
8 апреля, вторник 20:30 Славия 0:0 Яблонец
9 тур
22 сентября, воскресенье 21:00 Яблонец 2:1 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
26 тур
5 мая, воскресенье 20:05 Славия 5:1 Яблонец
12 тур
27 октября, суббота 20:20 Яблонец 0:0 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
20 тур
11 марта, воскресенье 20:00 Славия 0:0 Яблонец
6 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Яблонец 4:0 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
29 тур
21 мая, суббота 19:30 Яблонец 2:2 Славия
15 тур
5 ноября, пятница 22:15 Славия 0:3 Яблонец
Чемпионат Чехии (2009/2010)
29 тур
8 мая, суббота 19:30 Славия 0:3 Яблонец
15 тур
21 ноября, суббота 20:15 Яблонец 1:1 Славия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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