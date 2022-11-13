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Фастав - Славия

13.11.2022, Воскресенье, 20:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 16 тур Фастав - Славия
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
2 тур
7 августа, воскресенье 20:00 Славия 4:1 Фастав
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
30 тур
20 апреля, среда 19:00 Славия 3:0 Фастав
1 тур
25 июля, воскресенье 20:00 Фастав 0:1 Славия
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
28 тур
21 апреля, среда 20:30 Славия 2:1 Фастав
12 тур
27 января, среда 20:00 Фастав 2:6 Славия
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
30 тур
14 июня, воскресенье 18:00 Славия 1:0 Фастав
1 тур
15 июля, понедельник 19:00 Фастав 0:1 Славия
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
29 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 Фастав 1:0 Славия
15 тур
11 ноября, воскресенье 19:00 Славия 3:1 Фастав
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
22 тур
1 апреля, воскресенье 19:00 Славия 1:2 Фастав
8 тур
23 сентября, суббота 18:00 Фастав 1:1 Славия
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
16 тур
2 декабря, пятница 22:15 Фастав 0:4 Славия
2 тур
8 августа, понедельник 19:00 Славия 2:2 Фастав
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
21 тур
11 марта, пятница 22:15 Славия 1:0 Фастав
7 тур
19 сентября, суббота 18:00 Фастав 0:2 Славия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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