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Баник - Богемианс 1905

12.11.2022, Суббота, 17:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 16 тур Баник - Богемианс 1905
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
2 тур
6 августа, суббота 20:00 Богемианс 1905 3:3 Баник
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
23 тур
26 февраля, суббота 17:00 Богемианс 1905 0:2 Баник
9 тур
25 сентября, суббота 17:00 Баник 4:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
27 тур
16 апреля, пятница 19:00 Богемианс 1905 1:1 Баник
11 тур
11 декабря, пятница 20:30 Баник 1:0 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
19 тур
6 декабря, пятница 19:30 Богемианс 1905 0:2 Баник
5 тур
10 августа, суббота 16:00 Баник 4:2 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
18 тур
8 декабря, суббота 17:00 Баник 2:0 Богемианс 1905
4 тур
13 августа, понедельник 19:00 Богемианс 1905 0:1 Баник
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
24 тур
14 апреля, суббота 17:30 Баник 2:0 Богемианс 1905
10 тур
13 октября, пятница 21:15 Богемианс 1905 2:1 Баник
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
28 тур
7 мая, суббота 16:30 Баник 1:2 Богемианс 1905
14 тур
21 ноября, суббота 19:00 Богемианс 1905 3:1 Баник
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
23 тур
10 апреля, пятница 21:15 Богемианс 1905 0:2 Баник
9 тур
27 сентября, суббота 17:00 Баник 1:0 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
22 тур
28 марта, пятница 23:15 Богемианс 1905 0:0 Баник
8 тур
14 сентября, суббота 17:00 Баник 1:3 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
19 тур
5 марта, понедельник 21:00 Богемианс 1905 0:1 Баник
5 тур
27 августа, суббота 19:00 Баник 0:1 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
24 тур
16 апреля, суббота 20:00 Баник 0:0 Богемианс 1905
10 тур
26 сентября, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 1:1 Баник
Чемпионат Чехии (2009/2010)
26 тур
26 апреля, понедельник 19:30 Богемианс 1905 0:1 Баник
12 тур
24 октября, суббота 18:00 Баник 3:1 Богемианс 1905
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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