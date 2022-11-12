Введите ваш ник на сайте

Яблонец - Млада Болеслав

12.11.2022, Суббота, 17:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 16 тур Яблонец - Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
2 тур
7 августа, воскресенье 17:00 Млада Болеслав 2:2 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
16 тур
28 ноября, воскресенье 17:00 Яблонец 0:1 Млада Болеслав
2 тур
31 июля, суббота 17:00 Млада Болеслав 3:0 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
20 тур
19 февраля, пятница 18:00 Яблонец 1:1 Млада Болеслав
4 тур
21 сентября, понедельник 19:00 Млада Болеслав 2:0 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
20 тур
13 декабря, пятница 20:00 Млада Болеслав 2:3 Яблонец
6 тур
18 августа, воскресенье 18:00 Яблонец 2:1 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
22 тур
23 февраля, суббота 19:00 Млада Болеслав 1:0 Яблонец
8 тур
16 сентября, воскресенье 16:00 Яблонец 0:3 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
23 тур
7 апреля, суббота 18:00 Млада Болеслав 1:1 Яблонец
9 тур
1 октября, воскресенье 18:00 Яблонец 3:1 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
22 тур
31 марта, пятница 21:15 Млада Болеслав 0:0 Яблонец
8 тур
23 сентября, пятница 21:15 Яблонец 1:2 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
22 тур
19 марта, суббота 20:00 Млада Болеслав 1:0 Яблонец
8 тур
25 сентября, пятница 21:15 Яблонец 1:2 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
28 тур
17 мая, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 1:1 Яблонец
14 тур
8 ноября, суббота 22:15 Яблонец 1:0 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
25 тур
19 апреля, суббота 22:15 Млада Болеслав 3:2 Яблонец
11 тур
18 октября, пятница 22:15 Яблонец 1:1 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
28 тур
22 мая, среда 20:00 Млада Болеслав 1:1 Яблонец
14 тур
10 ноября, суббота 22:00 Яблонец 2:3 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
30 тур
12 мая, суббота 19:30 Млада Болеслав 3:0 Яблонец
1 тур
1 августа, понедельник 20:30 Яблонец 0:0 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
28 тур
15 мая, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 1:2 Яблонец
14 тур
1 ноября, понедельник 20:00 Яблонец 1:1 Млада Болеслав
Чемпионат Чехии (2009/2010)
24 тур
11 апреля, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 1:2 Яблонец
10 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Яблонец 1:0 Млада Болеслав
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
...
  • Читайте нас: 