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Теплице - Слован

12.11.2022, Суббота, 17:00 мск Чехия. Фортуна Лига, 16 тур Теплице - Слован
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
2 тур
6 августа, суббота 17:00 Слован 5:1 Теплице
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
27 тур
2 апреля, суббота 17:00 Слован 0:1 Теплице
13 тур
30 октября, суббота 16:00 Теплице 1:2 Слован
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
23 тур
12 марта, пятница 20:00 Слован 2:1 Теплице
7 тур
8 ноября, воскресенье 16:00 Теплице 1:2 Слован
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
23 тур
23 мая, суббота 19:00 Теплице 2:0 Слован
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
17 тур
30 ноября, пятница 20:00 Теплице 1:0 Слован
3 тур
4 августа, суббота 18:00 Слован 2:2 Теплице
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
23 тур
7 апреля, суббота 19:00 Слован 1:2 Теплице
9 тур
29 сентября, пятница 21:15 Теплице 2:1 Слован
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
23 тур
8 апреля, суббота 19:15 Теплице 3:1 Слован
9 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Слован 2:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
19 тур
27 февраля, суббота 17:00 Теплице 0:3 Слован
5 тур
23 августа, воскресенье 18:00 Слован 2:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
19 тур
7 марта, суббота 22:15 Слован 0:2 Теплице
5 тур
22 августа, пятница 22:15 Теплице 2:2 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
28 тур
10 мая, суббота 20:00 Слован 2:1 Теплице
14 тур
11 ноября, понедельник 21:00 Теплице 1:1 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
28 тур
21 мая, вторник 22:15 Слован 3:1 Теплице
14 тур
11 ноября, воскресенье 18:00 Теплице 3:0 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
19 тур
2 марта, пятница 23:15 Теплице 1:0 Слован
5 тур
27 августа, суббота 21:20 Слован 0:2 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
25 тур
24 апреля, воскресенье 19:00 Слован 6:2 Теплице
11 тур
2 октября, суббота 18:15 Теплице 1:0 Слован
Чемпионат Чехии (2009/2010)
24 тур
11 апреля, воскресенье 19:00 Слован 1:0 Теплице
10 тур
3 октября, суббота 20:15 Теплице 2:0 Слован
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 23 17 2 4 65:18 +47 53
2. Спарта 23 15 6 2 54:22 +32 51
3. Виктория П 23 15 4 4 44:20 +24 49
4. Богемианс 1905 23 10 5 8 39:38 +1 35
5. Словацко 22 10 5 7 26:30 -4 35
6. Сигма 23 8 9 6 36:26 +10 33
7. Градец-Кралове 23 9 4 10 28:31 -3 31
8. Млада Болеслав 23 8 6 9 35:33 +2 30
9. Зброевка 23 7 6 10 33:43 -10 27
10. Яблонец 22 7 5 10 35:40 -5 26
11. Слован Л 23 7 5 11 28:34 -6 26
12. Баник 23 6 7 10 35:35 0 25
13. Динамо ЧБ 23 7 4 12 22:40 -18 25
14. Теплице 23 5 6 12 28:54 -26 21
15. Фастав 23 3 10 10 26:42 -16 19
16. Пардубице 23 5 4 14 20:48 -28 19
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