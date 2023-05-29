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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Лугано
Цюрих - Лугано: обзор матча 29 мая 2023
Цюрих
29.05.2023, понедельник, 17:30
Швейцария. Суперлига, 36 тур
2 : 3
Завершен
Лугано
86'
Р. Шимич
90'
Т. Айегун
18'
К. Хайризи
41'
Ж. Целар
90+4'
Р. Штеффен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Лугано
90'
+4
ГОЛ! 2:3!
Р. Штеффен
ГОЛ! 2:2!
Т. Айегун
90'
Желтая карточка
С. Сейлер
88'
ГОЛ! 1:2!
Р. Шимич
86'
Замена
С. Ходжа
️️️️
Н. Бораниясевич
79'
79'
Замена
У. Думбия
️️️️
У. Бизлими
Желтая карточка
Н. Катич
77'
73'
Желтая карточка
Р. Штеффен
Замена
С. Сейлер
️️️️
Б. Джемаили
71'
71'
Замена
И. Алиседа
️️️️
М. Амура
70'
Замена
Р. Штеффен
️️️️
М. Боттани
Замена
Р. Шимич
️️️️
А. Маркезано
61'
60'
Замена
А. Аригони
️️️️
А. Хайдари
60'
Замена
Б. Бабич
️️️️
Ж. Целар
Желтая карточка
Д. Окита
50'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Б. Красники
46'
Замена
Д. Окита
️️️️
Б. Омераджич
46'
41'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Целар
Пас отдал
М. Амура
Желтая карточка
И. Мэттью
29'
25'
Желтая карточка
Д. Эспиноса
18'
ГОЛ! 0:1!
К. Хайризи
Пас отдал
Р. Мачек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
15
Тосин Айегун
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
7
Микаэль Факкинетти
ЛЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
28
Роман Мачек
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
9
Жан Целар
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
8
Стефан Сейлер
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
3
Селмин Ходжа
ПВ
14
Джонатан Окита
ПВ
9
Роко Шимич
ЦФ
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
27
Борис Бабич
ЦФ
4-1-3-1-1
25
Брехнер
2
Камбери
25
Катич
5
Алити
4
Омераджич
18
Мэттью
21
Джемаили
19
Маркезано
28
Бораниясевич
7
Красники
15
Айегун
4-3-3
1
Сайпи
4
Эспиноса
28
Хайризи
21
Хайдари
7
Факкинетти
28
Мачек
14
Саббатини
25
Бизлими
9
Амура
10
Боттани
9
Целар
21
Джемаили
8
Сейлер
8
Сейлер
21
Джемаили
7
Красники
27
Рохнер
27
Рохнер
7
Красники
28
Бораниясевич
3
Ходжа
3
Ходжа
28
Бораниясевич
4
Омераджич
14
Окита
14
Окита
4
Омераджич
19
Маркезано
9
Шимич
9
Шимич
19
Маркезано
21
Хайдари
34
Аригони
34
Аригони
21
Хайдари
25
Бизлими
20
Думбия
20
Думбия
25
Бизлими
9
Амура
31
Алиседа
31
Алиседа
9
Амура
10
Боттани
11
Штеффен
11
Штеффен
10
Боттани
9
Целар
27
Бабич
27
Бабич
9
Целар
Остались в запасе
Цюрих
Лугано
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
Главный тренер
Франко Фода
58
Себастьян Осигве
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Цюрих - Лугано
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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