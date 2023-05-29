Введите ваш ник на сайте

Цюрих - Лугано

29.05.2023, Понедельник, 00:00 мск Швейцария. Суперлига, 36 тур Цюрих - Лугано
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Швейцария. Суперлига (2022/2023)
24 тур
11 марта, суббота 22:30 Лугано 2:0 Цюрих
15 тур
6 ноября, воскресенье 18:30 Лугано 2:0 Цюрих
7 тур
3 сентября, суббота 21:30 Цюрих 1:2 Лугано
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
35 тур
19 мая, четверг 21:30 Лугано 2:1 Цюрих
21 тур
13 февраля, воскресенье 18:30 Цюрих 3:0 Лугано
10 тур
16 октября, суббота 21:30 Цюрих 1:0 Лугано
1 тур
25 июля, воскресенье 15:15 Лугано 0:2 Цюрих
Швейцария. Суперлига (2020/2021)
32 тур
2 мая, воскресенье 17:00 Цюрих 3:0 Лугано
24 тур
7 марта, воскресенье 18:00 Лугано 0:1 Цюрих
11 тур
13 декабря, воскресенье 18:00 Лугано 0:1 Цюрих
2 тур
26 сентября, суббота 20:00 Цюрих 2:2 Лугано
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
33 тур
22 июля, среда 21:30 Лугано 1:0 Цюрих
26 тур
28 июня, воскресенье 17:00 Цюрих 1:0 Лугано
11 тур
20 октября, воскресенье 17:00 Лугано 0:0 Цюрих
1 тур
21 июля, воскресенье 17:00 Цюрих 0:4 Лугано
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
30 тур
19 апреля, пятница 21:00 Лугано 3:0 Цюрих
23 тур
3 марта, воскресенье 18:00 Цюрих 0:1 Лугано
18 тур
16 декабря, воскресенье 18:00 Цюрих 0:0 Лугано
6 тур
1 сентября, суббота 20:00 Лугано 1:0 Цюрих
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
36 тур
19 мая, суббота 20:00 Лугано 1:1 Цюрих
25 тур
10 марта, суббота 21:00 Цюрих 3:0 Лугано
10 тур
1 октября, воскресенье 17:00 Цюрих 3:0 Лугано
3 тур
5 августа, суббота 20:00 Лугано 0:0 Цюрих
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
33 тур
11 мая, среда 21:30 Цюрих 0:4 Лугано
21 тур
20 февраля, суббота 19:45 Лугано 0:0 Цюрих
16 тур
22 ноября, воскресенье 15:45 Цюрих 5:3 Лугано
9 тур
22 сентября, вторник 20:45 Лугано 0:0 Цюрих
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 24 14 9 1 56:17 +39 51
2. Серветт 24 8 11 5 29:30 -1 35
3. Санкт-Галлен 24 9 7 8 46:35 +11 34
4. Лугано 24 9 7 8 37:35 +2 34
5. Люцерн 24 8 9 7 35:33 +2 33
6. Базель 24 7 10 7 33:28 +5 31
7. Грассхоппер 24 7 7 10 36:40 -4 28
8. Цюрих 24 5 10 9 23:36 -13 25
9. Сьон 24 5 8 11 29:47 -18 23
10. Винтертур 24 5 8 11 21:44 -23 23
...
  • Читайте нас: 