Люцерн - Серветт

|24 тур
|12 марта, воскресенье
|16:15
|Серветт
|0:1
|Люцерн
|10 тур
|9 октября, воскресенье
|15:15
|Серветт
|1:1
|Люцерн
|7 тур
|4 сентября, воскресенье
|15:15
|Люцерн
|0:2
|Серветт
|24 тур
|12 марта, воскресенье
|16:15
|Серветт
|0:1
|Люцерн
|10 тур
|9 октября, воскресенье
|15:15
|Серветт
|1:1
|Люцерн
|7 тур
|4 сентября, воскресенье
|15:15
|Люцерн
|0:2
|Серветт
|33 тур
|8 мая, воскресенье
|17:30
|Люцерн
|4:0
|Серветт
|22 тур
|20 февраля, воскресенье
|18:30
|Серветт
|1:1
|Люцерн
|18 тур
|18 декабря, суббота
|22:30
|Люцерн
|0:2
|Серветт
|4 тур
|22 августа, воскресенье
|17:30
|Серветт
|4:1
|Люцерн
|33 тур
|9 мая, воскресенье
|17:00
|Люцерн
|3:0
|Серветт
|19 тур
|7 февраля, воскресенье
|18:00
|Серветт
|4:2
|Люцерн
|18 тур
|4 февраля, четверг
|20:15
|Люцерн
|3:0
|Серветт
|9 тур
|28 ноября, суббота
|22:30
|Серветт
|1:3
|Люцерн
|29 тур
|8 июля, среда
|21:30
|Серветт
|2:0
|Люцерн
|26 тур
|27 июня, суббота
|19:15
|Люцерн
|2:2
|Серветт
|14 тур
|9 ноября, суббота
|21:00
|Люцерн
|1:2
|Серветт
|3 тур
|4 августа, воскресенье
|17:00
|Серветт
|1:0
|Люцерн
|36 тур
|1 июня, суббота
|22:30
|Серветт
|3:4
|Люцерн
|23 тур
|9 марта, суббота
|22:45
|Люцерн
|1:1
|Серветт
|15 тур
|4 ноября, воскресенье
|16:45
|Люцерн
|1:1
|Серветт
|7 тур
|26 августа, воскресенье
|15:45
|Серветт
|0:2
|Люцерн
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Янг Бойз
|24
|14
|9
|1
|56:17
|+39
|51
|2.
|Серветт
|24
|8
|11
|5
|29:30
|-1
|35
|3.
|Санкт-Галлен
|24
|9
|7
|8
|46:35
|+11
|34
|4.
|Лугано
|24
|9
|7
|8
|37:35
|+2
|34
|5.
|Люцерн
|24
|8
|9
|7
|35:33
|+2
|33
|6.
|Базель
|24
|7
|10
|7
|33:28
|+5
|31
|7.
|Грассхоппер
|24
|7
|7
|10
|36:40
|-4
|28
|8.
|Цюрих
|24
|5
|10
|9
|23:36
|-13
|25
|9.
|Сьон
|24
|5
|8
|11
|29:47
|-18
|23
|10.
|Винтертур
|24
|5
|8
|11
|21:44
|-23
|23