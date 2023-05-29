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Люцерн - Серветт

29.05.2023, Понедельник, 00:00 мск Швейцария. Суперлига, 36 тур Люцерн - Серветт
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Швейцария. Суперлига (2022/2023)
24 тур
12 марта, воскресенье 16:15 Серветт 0:1 Люцерн
10 тур
9 октября, воскресенье 15:15 Серветт 1:1 Люцерн
7 тур
4 сентября, воскресенье 15:15 Люцерн 0:2 Серветт
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
33 тур
8 мая, воскресенье 17:30 Люцерн 4:0 Серветт
22 тур
20 февраля, воскресенье 18:30 Серветт 1:1 Люцерн
18 тур
18 декабря, суббота 22:30 Люцерн 0:2 Серветт
4 тур
22 августа, воскресенье 17:30 Серветт 4:1 Люцерн
Швейцария. Суперлига (2020/2021)
33 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Люцерн 3:0 Серветт
19 тур
7 февраля, воскресенье 18:00 Серветт 4:2 Люцерн
18 тур
4 февраля, четверг 20:15 Люцерн 3:0 Серветт
9 тур
28 ноября, суббота 22:30 Серветт 1:3 Люцерн
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
29 тур
8 июля, среда 21:30 Серветт 2:0 Люцерн
26 тур
27 июня, суббота 19:15 Люцерн 2:2 Серветт
14 тур
9 ноября, суббота 21:00 Люцерн 1:2 Серветт
3 тур
4 августа, воскресенье 17:00 Серветт 1:0 Люцерн
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
36 тур
1 июня, суббота 22:30 Серветт 3:4 Люцерн
23 тур
9 марта, суббота 22:45 Люцерн 1:1 Серветт
15 тур
4 ноября, воскресенье 16:45 Люцерн 1:1 Серветт
7 тур
26 августа, воскресенье 15:45 Серветт 0:2 Люцерн
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
30 тур
21 апреля, суббота 19:45 Люцерн 3:1 Серветт
24 тур
11 марта, воскресенье 19:00 Серветт 2:1 Люцерн
18 тур
11 декабря, воскресенье 19:00 Люцерн 1:2 Серветт
9 тур
22 сентября, четверг 21:45 Серветт 0:2 Люцерн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 24 14 9 1 56:17 +39 51
2. Серветт 24 8 11 5 29:30 -1 35
3. Санкт-Галлен 24 9 7 8 46:35 +11 34
4. Лугано 24 9 7 8 37:35 +2 34
5. Люцерн 24 8 9 7 35:33 +2 33
6. Базель 24 7 10 7 33:28 +5 31
7. Грассхоппер 24 7 7 10 36:40 -4 28
8. Цюрих 24 5 10 9 23:36 -13 25
9. Сьон 24 5 8 11 29:47 -18 23
10. Винтертур 24 5 8 11 21:44 -23 23
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