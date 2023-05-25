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Серветт - Базель

25.05.2023, Четверг, 00:00 мск Швейцария. Суперлига, 35 тур Серветт - Базель
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Швейцария. Суперлига (2022/2023)
21 тур
19 февраля, воскресенье 18:30 Базель 2:2 Серветт
11 тур
16 октября, воскресенье 17:30 Серветт 0:0 Базель
2 тур
24 июля, воскресенье 15:15 Базель 1:1 Серветт
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
35 тур
19 мая, четверг 21:30 Серветт 0:0 Базель
26 тур
13 марта, воскресенье 18:30 Базель 2:0 Серветт
17 тур
12 декабря, воскресенье 18:30 Серветт 2:2 Базель
3 тур
8 августа, воскресенье 17:30 Базель 5:1 Серветт
Швейцария. Суперлига (2020/2021)
29 тур
18 апреля, воскресенье 17:00 Базель 5:0 Серветт
24 тур
6 марта, суббота 22:30 Серветт 2:1 Базель
10 тур
5 декабря, суббота 22:30 Базель 1:0 Серветт
2 тур
27 сентября, воскресенье 17:00 Серветт 1:0 Базель
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
32 тур
19 июля, воскресенье 17:00 Серветт 2:2 Базель
23 тур
23 февраля, воскресенье 18:00 Базель 2:2 Серветт
15 тур
23 ноября, суббота 21:00 Серветт 2:0 Базель
4 тур
10 августа, суббота 20:00 Базель 3:1 Серветт
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
32 тур
12 мая, воскресенье 15:45 Базель 2:0 Серветт
22 тур
3 марта, воскресенье 16:45 Серветт 1:2 Базель
12 тур
7 октября, воскресенье 18:00 Базель 3:2 Серветт
1 тур
13 июля, пятница 21:45 Серветт 0:1 Базель
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
35 тур
20 мая, воскресенье 18:00 Серветт 2:1 Базель
26 тур
24 марта, суббота 20:45 Базель 5:0 Серветт
11 тур
1 октября, суббота 19:45 Базель 3:0 Серветт
8 тур
10 сентября, суббота 21:45 Серветт 0:4 Базель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 24 14 9 1 56:17 +39 51
2. Серветт 24 8 11 5 29:30 -1 35
3. Санкт-Галлен 24 9 7 8 46:35 +11 34
4. Лугано 24 9 7 8 37:35 +2 34
5. Люцерн 24 8 9 7 35:33 +2 33
6. Базель 24 7 10 7 33:28 +5 31
7. Грассхоппер 24 7 7 10 36:40 -4 28
8. Цюрих 24 5 10 9 23:36 -13 25
9. Сьон 24 5 8 11 29:47 -18 23
10. Винтертур 24 5 8 11 21:44 -23 23
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