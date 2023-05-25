Лугано - Янг Бойз

|21 тур
|18 февраля, суббота
|22:30
|Янг Бойз
|1:1
|Лугано
|12 тур
|19 октября, среда
|21:30
|Лугано
|1:4
|Янг Бойз
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:30
|Янг Бойз
|3:0
|Лугано
|21 тур
|18 февраля, суббота
|22:30
|Янг Бойз
|1:1
|Лугано
|12 тур
|19 октября, среда
|21:30
|Лугано
|1:4
|Янг Бойз
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:30
|Янг Бойз
|3:0
|Лугано
|33 тур
|7 мая, суббота
|19:00
|Лугано
|3:1
|Янг Бойз
|19 тур
|29 января, суббота
|22:30
|Янг Бойз
|1:0
|Лугано
|18 тур
|19 декабря, воскресенье
|16:15
|Лугано
|0:5
|Янг Бойз
|4 тур
|1 декабря, среда
|22:30
|Янг Бойз
|3:1
|Лугано
|29 тур
|18 апреля, воскресенье
|17:00
|Янг Бойз
|3:0
|Лугано
|20 тур
|14 февраля, воскресенье
|18:00
|Лугано
|1:3
|Янг Бойз
|6 тур
|20 января, среда
|20:00
|Лугано
|0:2
|Янг Бойз
|13 тур
|19 декабря, суббота
|20:15
|Янг Бойз
|2:2
|Лугано
|28 тур
|5 июля, воскресенье
|17:00
|Янг Бойз
|3:0
|Лугано
|22 тур
|16 февраля, воскресенье
|18:00
|Лугано
|2:1
|Янг Бойз
|18 тур
|15 декабря, воскресенье
|18:00
|Лугано
|0:0
|Янг Бойз
|3 тур
|4 августа, воскресенье
|17:00
|Янг Бойз
|2:0
|Лугано
|31 тур
|28 апреля, воскресенье
|17:00
|Янг Бойз
|2:2
|Лугано
|22 тур
|24 февраля, воскресенье
|18:00
|Лугано
|0:1
|Янг Бойз
|15 тур
|24 ноября, суббота
|21:00
|Янг Бойз
|1:0
|Лугано
|2 тур
|29 июля, воскресенье
|17:00
|Лугано
|0:2
|Янг Бойз
|35 тур
|13 мая, воскресенье
|17:00
|Янг Бойз
|3:1
|Лугано
|24 тур
|4 марта, воскресенье
|18:00
|Лугано
|2:4
|Янг Бойз
|16 тур
|26 ноября, воскресенье
|18:00
|Лугано
|1:2
|Янг Бойз
|7 тур
|10 сентября, воскресенье
|17:00
|Янг Бойз
|3:0
|Лугано
|29 тур
|23 апреля, воскресенье
|14:45
|Янг Бойз
|1:2
|Лугано
|25 тур
|19 марта, воскресенье
|15:45
|Лугано
|0:2
|Янг Бойз
|11 тур
|16 октября, воскресенье
|17:00
|Лугано
|0:0
|Янг Бойз
|2 тур
|30 июля, суббота
|21:00
|Янг Бойз
|1:2
|Лугано
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Янг Бойз
|24
|14
|9
|1
|56:17
|+39
|51
|2.
|Серветт
|24
|8
|11
|5
|29:30
|-1
|35
|3.
|Санкт-Галлен
|24
|9
|7
|8
|46:35
|+11
|34
|4.
|Лугано
|24
|9
|7
|8
|37:35
|+2
|34
|5.
|Люцерн
|24
|8
|9
|7
|35:33
|+2
|33
|6.
|Базель
|24
|7
|10
|7
|33:28
|+5
|31
|7.
|Грассхоппер
|24
|7
|7
|10
|36:40
|-4
|28
|8.
|Цюрих
|24
|5
|10
|9
|23:36
|-13
|25
|9.
|Сьон
|24
|5
|8
|11
|29:47
|-18
|23
|10.
|Винтертур
|24
|5
|8
|11
|21:44
|-23
|23