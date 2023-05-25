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Лугано - Янг Бойз

25.05.2023, Четверг, 00:00 мск Швейцария. Суперлига, 35 тур Лугано - Янг Бойз
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Швейцария. Суперлига (2022/2023)
21 тур
18 февраля, суббота 22:30 Янг Бойз 1:1 Лугано
12 тур
19 октября, среда 21:30 Лугано 1:4 Янг Бойз
8 тур
11 сентября, воскресенье 17:30 Янг Бойз 3:0 Лугано
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
33 тур
7 мая, суббота 19:00 Лугано 3:1 Янг Бойз
19 тур
29 января, суббота 22:30 Янг Бойз 1:0 Лугано
18 тур
19 декабря, воскресенье 16:15 Лугано 0:5 Янг Бойз
4 тур
1 декабря, среда 22:30 Янг Бойз 3:1 Лугано
Швейцария. Суперлига (2020/2021)
29 тур
18 апреля, воскресенье 17:00 Янг Бойз 3:0 Лугано
20 тур
14 февраля, воскресенье 18:00 Лугано 1:3 Янг Бойз
6 тур
20 января, среда 20:00 Лугано 0:2 Янг Бойз
13 тур
19 декабря, суббота 20:15 Янг Бойз 2:2 Лугано
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
28 тур
5 июля, воскресенье 17:00 Янг Бойз 3:0 Лугано
22 тур
16 февраля, воскресенье 18:00 Лугано 2:1 Янг Бойз
18 тур
15 декабря, воскресенье 18:00 Лугано 0:0 Янг Бойз
3 тур
4 августа, воскресенье 17:00 Янг Бойз 2:0 Лугано
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
31 тур
28 апреля, воскресенье 17:00 Янг Бойз 2:2 Лугано
22 тур
24 февраля, воскресенье 18:00 Лугано 0:1 Янг Бойз
15 тур
24 ноября, суббота 21:00 Янг Бойз 1:0 Лугано
2 тур
29 июля, воскресенье 17:00 Лугано 0:2 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
35 тур
13 мая, воскресенье 17:00 Янг Бойз 3:1 Лугано
24 тур
4 марта, воскресенье 18:00 Лугано 2:4 Янг Бойз
16 тур
26 ноября, воскресенье 18:00 Лугано 1:2 Янг Бойз
7 тур
10 сентября, воскресенье 17:00 Янг Бойз 3:0 Лугано
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
29 тур
23 апреля, воскресенье 14:45 Янг Бойз 1:2 Лугано
25 тур
19 марта, воскресенье 15:45 Лугано 0:2 Янг Бойз
11 тур
16 октября, воскресенье 17:00 Лугано 0:0 Янг Бойз
2 тур
30 июля, суббота 21:00 Янг Бойз 1:2 Лугано
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
34 тур
16 мая, понедельник 17:00 Лугано 1:3 Янг Бойз
27 тур
9 апреля, суббота 18:45 Янг Бойз 7:0 Лугано
15 тур
7 ноября, суббота 22:00 Лугано 1:1 Янг Бойз
5 тур
12 августа, среда 20:45 Янг Бойз 0:1 Лугано
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 24 14 9 1 56:17 +39 51
2. Серветт 24 8 11 5 29:30 -1 35
3. Санкт-Галлен 24 9 7 8 46:35 +11 34
4. Лугано 24 9 7 8 37:35 +2 34
5. Люцерн 24 8 9 7 35:33 +2 33
6. Базель 24 7 10 7 33:28 +5 31
7. Грассхоппер 24 7 7 10 36:40 -4 28
8. Цюрих 24 5 10 9 23:36 -13 25
9. Сьон 24 5 8 11 29:47 -18 23
10. Винтертур 24 5 8 11 21:44 -23 23
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