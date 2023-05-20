Сьон - Янг Бойз

|24 тур
|11 марта, суббота
|20:00
|Янг Бойз
|4:0
|Сьон
|13 тур
|22 октября, суббота
|19:00
|Янг Бойз
|1:1
|Сьон
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|17:30
|Сьон
|0:3
|Янг Бойз
|24 тур
|11 марта, суббота
|20:00
|Янг Бойз
|4:0
|Сьон
|13 тур
|22 октября, суббота
|19:00
|Янг Бойз
|1:1
|Сьон
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|17:30
|Сьон
|0:3
|Янг Бойз
|32 тур
|1 мая, воскресенье
|15:15
|Сьон
|1:2
|Янг Бойз
|23 тур
|26 февраля, суббота
|20:00
|Янг Бойз
|3:1
|Сьон
|17 тур
|12 декабря, воскресенье
|16:15
|Янг Бойз
|4:3
|Сьон
|3 тур
|7 августа, суббота
|19:00
|Сьон
|1:0
|Янг Бойз
|31 тур
|25 апреля, воскресенье
|17:00
|Янг Бойз
|2:1
|Сьон
|27 тур
|4 апреля, воскресенье
|17:00
|Сьон
|0:3
|Янг Бойз
|17 тур
|31 января, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|2:1
|Сьон
|2 тур
|26 сентября, суббота
|20:00
|Сьон
|0:0
|Янг Бойз
|35 тур
|31 июля, пятница
|21:30
|Сьон
|0:1
|Янг Бойз
|21 тур
|8 февраля, суббота
|21:00
|Янг Бойз
|1:0
|Сьон
|15 тур
|24 ноября, воскресенье
|18:00
|Сьон
|3:4
|Янг Бойз
|9 тур
|28 сентября, суббота
|20:00
|Янг Бойз
|3:2
|Сьон
|32 тур
|5 мая, воскресенье
|17:00
|Сьон
|0:4
|Янг Бойз
|23 тур
|2 марта, суббота
|21:00
|Янг Бойз
|1:0
|Сьон
|12 тур
|27 октября, суббота
|20:00
|Янг Бойз
|3:2
|Сьон
|6 тур
|1 сентября, суббота
|20:00
|Сьон
|0:3
|Янг Бойз
|33 тур
|5 мая, суббота
|20:00
|Сьон
|0:1
|Янг Бойз
|23 тур
|24 февраля, суббота
|21:00
|Янг Бойз
|1:0
|Сьон
|13 тур
|29 октября, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|5:1
|Сьон
|9 тур
|24 сентября, воскресенье
|17:00
|Сьон
|0:1
|Янг Бойз
|31 тур
|7 мая, воскресенье
|17:00
|Сьон
|0:1
|Янг Бойз
|19 тур
|5 февраля, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|3:1
|Сьон
|15 тур
|20 ноября, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|4:3
|Сьон
|9 тур
|25 сентября, воскресенье
|17:00
|Сьон
|0:0
|Янг Бойз
|32 тур
|8 мая, воскресенье
|17:00
|Сьон
|2:1
|Янг Бойз
|24 тур
|13 марта, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|3:2
|Сьон
|16 тур
|22 ноября, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|1:1
|Сьон
|6 тур
|23 августа, воскресенье
|17:00
|Сьон
|1:3
|Янг Бойз
|35 тур
|25 мая, понедельник
|17:00
|Сьон
|6:2
|Янг Бойз
|23 тур
|8 марта, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|3:2
|Сьон
|15 тур
|9 ноября, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|2:1
|Сьон
|9 тур
|24 сентября, среда
|22:30
|Сьон
|0:1
|Янг Бойз
|30 тур
|17 апреля, четверг
|21:45
|Янг Бойз
|0:0
|Сьон
|23 тур
|26 февраля, среда
|21:30
|Сьон
|3:0
|Янг Бойз
|11 тур
|5 октября, суббота
|21:45
|Сьон
|2:2
|Янг Бойз
|1 тур
|13 июля, суббота
|21:45
|Янг Бойз
|2:0
|Сьон
|28 тур
|21 апреля, воскресенье
|18:00
|Сьон
|0:0
|Янг Бойз
|24 тур
|17 марта, воскресенье
|16:45
|Янг Бойз
|0:0
|Сьон
|18 тур
|2 декабря, воскресенье
|16:45
|Янг Бойз
|3:1
|Сьон
|6 тур
|19 августа, воскресенье
|15:45
|Сьон
|1:0
|Янг Бойз
|35 тур
|20 мая, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|3:0
|Сьон
|20 тур
|12 февраля, воскресенье
|19:00
|Сьон
|0:1
|Янг Бойз
|17 тур
|4 декабря, воскресенье
|19:00
|Янг Бойз
|1:1
|Сьон
|2 тур
|23 июля, суббота
|19:45
|Сьон
|1:2
|Янг Бойз
|34 тур
|15 мая, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|1:1
|Сьон
|26 тур
|3 апреля, воскресенье
|18:00
|Сьон
|0:2
|Янг Бойз
|16 тур
|28 ноября, воскресенье
|15:30
|Янг Бойз
|2:1
|Сьон
|7 тур
|29 августа, воскресенье
|18:00
|Сьон
|2:0
|Янг Бойз
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Янг Бойз
|24
|14
|9
|1
|56:17
|+39
|51
|2.
|Серветт
|24
|8
|11
|5
|29:30
|-1
|35
|3.
|Санкт-Галлен
|24
|9
|7
|8
|46:35
|+11
|34
|4.
|Лугано
|24
|9
|7
|8
|37:35
|+2
|34
|5.
|Люцерн
|24
|8
|9
|7
|35:33
|+2
|33
|6.
|Базель
|24
|7
|10
|7
|33:28
|+5
|31
|7.
|Грассхоппер
|24
|7
|7
|10
|36:40
|-4
|28
|8.
|Цюрих
|24
|5
|10
|9
|23:36
|-13
|25
|9.
|Сьон
|24
|5
|8
|11
|29:47
|-18
|23
|10.
|Винтертур
|24
|5
|8
|11
|21:44
|-23
|23