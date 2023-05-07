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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Цюрих
Базель - Цюрих: обзор матча 07 мая 2023
Базель
07.05.2023, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 32 тур
0 : 2
Завершен
Цюрих
90+1'
Р. Шимич (П)
90+4'
И. Мэттью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Цюрих
Красная карточка
Т. Джака
90'
+12
90'
+7
Красная карточка
М. Криезиу
Красная карточка
В. Бюргер
90'
+7
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
И. Мэттью
Пас отдал
Р. Шимич
90'
+1
Желтая карточка
Р. Шимич
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Шимич
Красная карточка
К. Нуху
85'
Желтая карточка
Ж. Огустен
85'
85'
Желтая карточка
Н. Бораниясевич
85'
Желтая карточка
Н. Катич
81'
Желтая карточка
А. Герреро
79'
Замена
Р. Шимич
️️️️
Ф. Рохнер
76'
Желтая карточка
Л. Камбери
Замена
Б. Финк
️️️️
А. Зекири
71'
Замена
У. Новоа
️️️️
Д. Ндой
71'
Желтая карточка
Т. Джака
56'
54'
Замена
Б. Красники
️️️️
C. Ligue
Замена
Ж. Огустен
️️️️
С. Лопес
45'
14'
Желтая карточка
Ф. Алити
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
34
Таулант Джака
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
44
Шейк Конде
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
28
Никола Бораниясевич
ПП
20
Calixte Ligue
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
16
Нильс де Моль
ВР
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
30
Антон Каде
ЛВ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
29
Адриано Оньегбуле
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
8
Стефан Сейлер
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
3
Селмин Ходжа
ПВ
9
Роко Шимич
ЦФ
3-2-2-3
1
Хитц
4
Нуху
18
Лопес
5
Ланг
34
Джака
18
Бюргер
17
Миллар
14
Ндой
9
Зекири
19
Малес
11
Амдуни
3-1-4-1-1
25
Брехнер
2
Камбери
25
Катич
5
Алити
18
Мэттью
28
Бораниясевич
44
Конде
19
Маркезано
27
Рохнер
3
Герреро
20
14
Ндой
12
Новоа
12
Новоа
14
Ндой
18
Лопес
97
Огустен
97
Огустен
18
Лопес
9
Зекири
21
Финк
21
Финк
9
Зекири
20
7
Красники
7
Красники
20
27
Рохнер
9
Шимич
9
Шимич
27
Рохнер
Остались в запасе
Базель
Цюрих
13
Мирко Сальви
ВР
16
Нильс де Моль
ВР
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
30
Антон Каде
ЛВ
29
Адриано Оньегбуле
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
1
Живко Костадинович
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
8
Стефан Сейлер
ЦП
3
Селмин Ходжа
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
16
Нильс де Моль
ВР
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
30
Антон Каде
ЛВ
29
Адриано Оньегбуле
ЦФ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
8
Стефан Сейлер
ЦП
3
Селмин Ходжа
ПВ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Базель - Цюрих
2
3
1
6
Красные карточки
3
1
Желтые карточки
2
6
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Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
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Цюрих
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Вадуц
- : -
28.11.2026
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Цюрих
2 : 2
22.11.2026
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0 : 0
08.11.2026
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01.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
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