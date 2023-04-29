Лугано - Грассхоппер

|26 тур
|2 апреля, воскресенье
|15:15
|Грассхоппер
|Лугано
|18 тур
|28 января, суббота
|20:00
|Лугано
|1:1
|Грассхоппер
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|17:30
|Грассхоппер
|2:1
|Лугано
|26 тур
|2 апреля, воскресенье
|15:15
|Грассхоппер
|Лугано
|18 тур
|28 января, суббота
|20:00
|Лугано
|1:1
|Грассхоппер
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|17:30
|Грассхоппер
|2:1
|Лугано
|32 тур
|30 апреля, суббота
|19:00
|Лугано
|1:1
|Грассхоппер
|24 тур
|3 марта, четверг
|22:30
|Грассхоппер
|1:2
|Лугано
|15 тур
|27 ноября, суббота
|20:00
|Грассхоппер
|0:1
|Лугано
|7 тур
|23 сентября, четверг
|21:30
|Лугано
|1:1
|Грассхоппер
|36 тур
|25 мая, суббота
|20:00
|Лугано
|3:3
|Грассхоппер
|26 тур
|31 марта, воскресенье
|17:00
|Грассхоппер
|1:1
|Лугано
|10 тур
|7 октября, воскресенье
|17:00
|Грассхоппер
|2:1
|Лугано
|4 тур
|11 августа, суббота
|20:00
|Лугано
|2:2
|Грассхоппер
|31 тур
|21 апреля, суббота
|20:00
|Грассхоппер
|4:3
|Лугано
|22 тур
|17 февраля, суббота
|21:00
|Лугано
|1:0
|Грассхоппер
|17 тур
|3 декабря, воскресенье
|18:00
|Грассхоппер
|0:1
|Лугано
|9 тур
|24 сентября, воскресенье
|17:00
|Лугано
|0:3
|Грассхоппер
|30 тур
|30 апреля, воскресенье
|17:00
|Грассхоппер
|0:1
|Лугано
|20 тур
|11 февраля, суббота
|22:00
|Лугано
|3:0
|Грассхоппер
|18 тур
|11 декабря, воскресенье
|15:45
|Грассхоппер
|0:0
|Лугано
|8 тур
|22 сентября, четверг
|20:45
|Лугано
|2:0
|Грассхоппер
|32 тур
|8 мая, воскресенье
|14:45
|Лугано
|0:1
|Грассхоппер
|25 тур
|20 марта, воскресенье
|15:45
|Грассхоппер
|0:1
|Лугано
|18 тур
|6 декабря, воскресенье
|15:45
|Лугано
|4:1
|Грассхоппер
|4 тур
|8 августа, суббота
|18:45
|Грассхоппер
|6:1
|Лугано
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Янг Бойз
|24
|14
|9
|1
|56:17
|+39
|51
|2.
|Серветт
|24
|8
|11
|5
|29:30
|-1
|35
|3.
|Санкт-Галлен
|24
|9
|7
|8
|46:35
|+11
|34
|4.
|Лугано
|24
|9
|7
|8
|37:35
|+2
|34
|5.
|Люцерн
|24
|8
|9
|7
|35:33
|+2
|33
|6.
|Базель
|24
|7
|10
|7
|33:28
|+5
|31
|7.
|Грассхоппер
|24
|7
|7
|10
|36:40
|-4
|28
|8.
|Цюрих
|24
|5
|10
|9
|23:36
|-13
|25
|9.
|Сьон
|24
|5
|8
|11
|29:47
|-18
|23
|10.
|Винтертур
|24
|5
|8
|11
|21:44
|-23
|23